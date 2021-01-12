İstikşafi ne demek, ne anlama geliyor? İstikşafi görüşmelerin anlamı nedir?

İstikşafi ne demek sorusu son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlara paralel olarak İstikşafi görüşmeler açıklamaları yapılmış konu ilk olarak geçtiğimiz yıllar içerisinde gündeme gelmişti. İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağı tarih olarak 25 Ocak işaret edildi. Peki İstikşafi ne demek ne anlama gelmektedir.

İSTİKŞAFİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

TDK YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini kaydetti. Sözün “istikşafi" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, şunları söyledi:

"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"