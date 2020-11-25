İt Ürür Kervan Yürür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İt ürür kervan yürür atasözü gündelik yaşamda yaygın kullanılan özlü sözlerden biridir. Özellikle bir işi başarabilmek için güzel bir öğüt veren atasözleri içerisinde yer alır. Ayrıca atasözünün anlamı nedir öğrenerek buna göre farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

İt Ürür Kervan Yürür Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Gerçekleşmesi doğal olan işler söz konusu olduğunda bunun önüne geçmek mümkün değildir. O yüzden kötü niyetli olan insanların davranışları ve sözlerini aldırış etmeden, kişi inandığı yolda devam etmelidir. Çevreden her ne kadar kötü niyetli insanların saldırıları olsa bile, bir insan yapacağı şeyi kafaya koyduğunda bu engellenemez.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Yüzyıllar boyu günümüze gelen özlü sözleri atasözü denmektedir. Daha çok tecrübe ve gözlem ile beraber deneyime dayanan çıkarımlar olarak da ifade etmek mümkün. Geçmişten günümüze ataların dile getirildiği ve hala kullanılan özlü sözlerdir.