İtmek Zıt Anlamlısı Nedir? İtmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
İtmenin ters anlamı olan kelimeler nelerdir? Çekmek kelimesinin kullanım alanları nelerdir? Hangi durumlarda kelimelerin karşıt anlamları kullanılmaktadır? İtmek kelimesi mecaz anlamda da kullanılması karşıt anlamını değiştirir mi? İtmek kelimesinin karşıt anlamı olan kelimenin cümlede kullanımı nasıldır? Çekmek kelimesi ters anlamı nasıldır? İtmenin karşıt anlamı olan ve itmek zıt anlamlısı kelimeler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
İtmek kelimesi anlam itibarı ile bir cisim yerinden oynatabilmek amacıyla güç kullanmak anlamına geldiği gibi aynı zamanda kendinden uzaklaştırmak için güç kullanmak ta itmek kelimesinin anlamıdır.
İtmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?
İtmenin karşıt anlamı olan kelime çekmektir. Çekmek fiili bir cisim güç kullanarak kendine yaklaştırmak anlamında kullanılmaktadır. Çekmek bir fikir etrafında kişiyi yanına çekmek şeklinde de kullanılmaktadır.
Diğer bir karşıt anlam ise çekici olmak olarak kullanılabilmektedir. Bir kişinin özellik olarak insanları etrafında toplaması özelliğine de çekim veya çekici olma denilmektedir. Mecaz anlam olarak kullanımı çekici olmak ve itici olmak karşıt anlamları da barındırmaktadır. Diğer bir ifadeyle iticilik ve çekicilik mecaz anlamda kullanılmaktadır.