İtmek Zıt Anlamlısı Nedir? İtmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



İtmek kelimesi anlam itibarı ile bir cisim yerinden oynatabilmek amacıyla güç kullanmak anlamına geldiği gibi aynı zamanda kendinden uzaklaştırmak için güç kullanmak ta itmek kelimesinin anlamıdır.



İtmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



İtmenin karşıt anlamı olan kelime çekmektir. Çekmek fiili bir cisim güç kullanarak kendine yaklaştırmak anlamında kullanılmaktadır. Çekmek bir fikir etrafında kişiyi yanına çekmek şeklinde de kullanılmaktadır.



Diğer bir karşıt anlam ise çekici olmak olarak kullanılabilmektedir. Bir kişinin özellik olarak insanları etrafında toplaması özelliğine de çekim veya çekici olma denilmektedir. Mecaz anlam olarak kullanımı çekici olmak ve itici olmak karşıt anlamları da barındırmaktadır. Diğer bir ifadeyle iticilik ve çekicilik mecaz anlamda kullanılmaktadır.