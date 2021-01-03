İyi Zıt Anlamlısı Nedir? İyinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İyi kelimesi; bir şeyin uygun durumda olmasını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra iyi kelimesi; hayatın her alanında çok sık ve çok fazla kullanılan kelimelerin içerisinde bulunur. İyi kelimesinin zıt anlamlısı hakkında hem bilgi hem de örnek vermek okurlara yardımcı olacaktır. İyi kelimesi gibi, zıt anlamlısı da oldukça sık kullanılan bir kelimedir.



İyinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Dilimizde zıt anlamlı olan kelimelerin bazısının tek bazısının birden fazla kelimeye sahip olduğunu belirtmek önemlidir. İyi kelimesinin zıt anlamlıları ise; kötü, berbat, bed, habis, fena olarak belirtilmiştir. İyi ile kötü en çok bilinen zıt anlamlardır. Kelimelere örnek ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- İyi sandığımız kişilerin kötü olması ne kadar üzücü.