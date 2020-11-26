İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İyilikten maraz doğar atasözü, insanların iyi niyetlerinin kullanılmaya, kötüye yorulmaya açık olduğunu ifade etmek için kullanılan, uyarı niteliğinde bir sözdür.

İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İyilikten maraz doğar atasözü, kalbi fazla temiz olan insanlara uyarma amaçlı söylenen bir atasözüdür. Bu sözün temel şeklinde ki anlamı şu şekildedir: Merhamet bazen ilaçtır, bazen de hastalık. Bazı kimseler, kendilerine acıyıp iyilik edenlerin başını derde sokarlar ya da bu iyiliği kötüye kullanırlar.

İyilikten Maraz Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

İyilikten maraz doğar atasözü uyarmak amacıyla kurulan cümlelerde kullanılır. Örneğin: Sen ona bu kadar iyilik yaptın kızım ama unutma ki atalarımız iyilikten maraz doğar demişler.