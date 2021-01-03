İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimserin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Pozitif sözcüğü de iyimser ile eş anlamlıdır. Pozitif hem sıfat (pozitif bir insan) hem de zarf (olaylara pozitif bakmak) olarak kullanılabilir.



İyimserin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Kötümser:



Tıpkı iyimser gibi kötümser kelimesi de isimden fiil yapan 'mse'' ekiyle türetilmiştir.



Örnek Cümleler:



1.A- Senin gibi genç biri bu kadar kötümser olmamalı.

1.B- Böyle bir dünyada yaşayıp da kötümser olmamak mümkün değil.



2- Karamsar:



''Kara'' kelimesinde türetilmiştir. Yaşanan olayları hep kötüye yoran, umutsuz insanlara karamsar denir.



Örnek Cümleler:



1.A- Ben hayatımda onun kadar karamsar bir insan görmedim.

1.B- Bu karamsar düşüncelerden kurtulmalısın.



3- Pesimist:



Latince pessimiste kelimesinden dilimize geçmiştir. İyimser sözcüğünün zıt anlamlısıdır.



Örnek Cümle:



Pesimist insanlar her şeye kötü tarafından bakar.