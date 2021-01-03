İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimserin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Yaşadığı ve gözlemlediği olaylara olumlu tarafından bakan kişilere iyimser denir. İsim (iyi) + Ek (mse) ile oluşturulan kelime, Farsça kökenli nikbin ile eş anlamlıdır. Fransızca bir sözcük olan optimist de iyimser sözcüğünün yerine kullanılabilir. İyimser zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Pozitif sözcüğü de iyimser ile eş anlamlıdır. Pozitif hem sıfat (pozitif bir insan) hem de zarf (olaylara pozitif bakmak) olarak kullanılabilir.
İyimserin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Kötümser:
Tıpkı iyimser gibi kötümser kelimesi de isimden fiil yapan 'mse'' ekiyle türetilmiştir.
Örnek Cümleler:
1.A- Senin gibi genç biri bu kadar kötümser olmamalı.
1.B- Böyle bir dünyada yaşayıp da kötümser olmamak mümkün değil.
2- Karamsar:
''Kara'' kelimesinde türetilmiştir. Yaşanan olayları hep kötüye yoran, umutsuz insanlara karamsar denir.
Örnek Cümleler:
1.A- Ben hayatımda onun kadar karamsar bir insan görmedim.
1.B- Bu karamsar düşüncelerden kurtulmalısın.
3- Pesimist:
Latince pessimiste kelimesinden dilimize geçmiştir. İyimser sözcüğünün zıt anlamlısıdır.
Örnek Cümle:
Pesimist insanlar her şeye kötü tarafından bakar.