İzel İsminin Anlamı Nedir? İzel Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İzel Türk kökenli bir isimdir. Geçmişten günümüze kadar birçok farklı toplulukta kullanılmış isimler içerisinde yer alır. Özellikle eski zamanlarda kelime anlamı ile kullanılması ile beraber, günümüzde kız çocuklar için güzel bir isim olarak ön plana çıkıyor.



İzel Ne Demek?



İzel, ‘iz+el, el izi,’ anlamına gelmektedir. Yani bir elin izi olarak da değerlendirilir. Eski zamanlarda günlük yaşamda İzel isminin anlamı ile çok fazla kullanılan bir kelimeydi. Zaman içerisinde kullanımı açısından önemli bir yere gelmesi nedeniyle, kız çocukları için isim haline dönüştü. Tarihi ve hoş anlamının yanı sıra aynı zamanda oldukça güzel bir okunuş sunduğunu söylemek gerekir.



Bu sebepten dolayı günümüzde pek çok anne ve baba internet üzerinden bu isim hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bu güzel adı uyumlu bir şekilde başka isimlerle değerlendirebilir ya da tek başına kullanabilirsiniz. Özellikle Türkçede oldukça yaygın biçimde kız çocuklar için kullanılan değerli adlar içerisinde geliyor.



İzel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çok uzun yıllardan bu yana İzel ismi kız çocukları açısından yaygın kullanılan özel bir isimdir. Değerini hiçbir zaman kaybetmeyen bu hoş isim konusunda ayrıca Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. İzel adı Kur'an'da geçmez. Köklü bir geçmişe sahip olması ile beraber aynı zamanda Türkçe kökenli olması sebebiyle, İzel her zaman iyi gören bir ad olarak değerlendirilir. Listeye ekleyebileceğiniz ve kız çocuğu için kullanabileceğiniz en değerli isimlerden biridir.