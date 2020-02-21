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    HaberlerEğitim Haberleri İzmir Bornova’da “Yaşayan Kampüs” hayata geçiyor
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    21.02.2020 - 07:00 |

    İzmir Bornova’da “Yaşayan Kampüs” hayata geçiyor

    Milli Eğitim Vakfı (MEV) tarafından kurulan MEV Koleji, İzmir Güzelbahçe, Ankara Çayyolu, İstanbul Basınköy ve Büyükçekmece’den sonra yeni kampüsünü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İzmir Bornova’da açacak.

    İzmir Bornova’da “Yaşayan Kampüs” hayata geçiyor

    Tamamlandığında, 130 milyon TL’yi aşan maliyetiyle Türkiye’nin en büyük eğitim yatırımlarından biri olacak kampüste, “Yaşayan Kampüs” fikri de gerçeğe dönüşecek. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen liseleri kademelerinde hizmet verecek kampüs, öğrencilere sosyal, sportif ve kültürel alanlar sunmanın yanı sıra kentin iklimine, gelişimine uyumlu yapısıyla eğlenceli bir yaşam alanı oluşturuyor.

    İnovasyon ve teknoloji laboratuvarları, tasarım-beceri atölyeleri, kulüp odaları, yüzme havuzu ve spor salonu gibi alanları bulunan kampüsüyle MEV, 39 yıllık tecrübesi ve nitelikli eğitim kadrosuyla yeni bir eğitimcilik anlayışı sunmayı hedefliyor.

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