BİST1.0612.52EURO8.53-0.89USD7.290.87ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri İzmir Ekonomi ve PwC’den iş birliği
    ABONE OL
    09.08.2020 - 07:00 |

    İzmir Ekonomi ve PwC’den iş birliği

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, öğrencilerin staj imkanını geliştirmek ve uluslararası isimlerden ders almalarını sağlamak amacıyla, dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından PwC ile iş birliği gerçekleştirdi.

    İzmir Ekonomi ve PwC’den iş birliği

    Anlaşmayla birlikte PwC, İEÜ Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencilerine öncelikli staj ve iş olanağı sağlayacak. Ayrıca  bazı dersler, firmanın yurt dışındaki ofislerinde de görev yapan üst düzey yöneticiler tarafından verilecek. Muhasebe ve denetim alanında birçok bilimsel çalışmaya imza atan İEÜ, PwC yetkilileri ile ortak projeler hayata geçirecek.  

    Anlaşmanın imza töreninde konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Öğrencilerimizin diploma almayı beklemeden iş hayatına entegre olması, kendilerine uygun sektör ve alanları deneyimlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de gençlerimizin önünü açıyor, onlara fırsatlar sunuyoruz” dedi.

    Ankara'daki sokak köpeklerinin İnci Abla'sı!İnci Aksoyoğlu (60) Ankara Eryaman'da, 15 yıl önce kurduğu barınakta 355 tane sokak köpeğine bakıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali

    Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali 

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    Kütahya'da yangın! Ahşap bina küle döndü

    Kütahya'da yangın! Ahşap bina küle döndü

    Sıradaki Haber