İzmir Ekonomi ve PwC’den iş birliği

Anlaşmayla birlikte PwC, İEÜ Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencilerine öncelikli staj ve iş olanağı sağlayacak. Ayrıca bazı dersler, firmanın yurt dışındaki ofislerinde de görev yapan üst düzey yöneticiler tarafından verilecek. Muhasebe ve denetim alanında birçok bilimsel çalışmaya imza atan İEÜ, PwC yetkilileri ile ortak projeler hayata geçirecek.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Öğrencilerimizin diploma almayı beklemeden iş hayatına entegre olması, kendilerine uygun sektör ve alanları deneyimlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de gençlerimizin önünü açıyor, onlara fırsatlar sunuyoruz” dedi.