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Ä°zmir SEV Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± EÄŸitim Teknolojileri Ã–ÄŸretmeni Ã–zkan, teknolojinin tÃ¼m disiplinlerde kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik TÃ¼rkiye genelinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmen eÄŸitimleri ve projeler, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ulusal ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle pandemi dÃ¶neminde tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndemi olan uzaktan eÄŸitimin daha ulaÅŸÄ±labilir ve anlaÅŸÄ±labilir olmasÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± projelerle KÃ¼resel Ã–ÄŸretmen Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

110 Ã¼lke katÄ±ldÄ±

AKS (Alert Knowledge Service) EÄŸitim Ã–dÃ¼lleriâ€™nden biri olan KÃ¼resel Ã–ÄŸretmen Ã–dÃ¼lÃ¼, dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesine aktif bir ÅŸekilde ulaÅŸabilen ve mesleÄŸine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ katkÄ± saÄŸlayan istisnai Ã¶ÄŸretmenleri tanÄ±mayÄ± ve tanÄ±tmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

BiliÅŸim Teknolojileri uygulamalarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±f ve alan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak, diÄŸer derslerle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi, Ã¶ÄŸretmenlerin ve okullarÄ±n teknolojik entegrasyonunun uluslararasÄ± standartlara ulaÅŸmasÄ±, teknoloji entegrasyonu ile dijital oyun tabanlÄ± Ã¶ÄŸrenme Ã¼zerine uzun yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan, projeler geliÅŸtiren ve eÄŸitimler veren Yudum Ã–zkan, 110 Ã¼lkeden katÄ±lan yÃ¼zlerce Ã¶ÄŸretmen arasÄ±ndan Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±. Ã–zkan, 2016â€™da da dÃ¼nyadan 300 Ã¶ÄŸretmenin seÃ§ildiÄŸi, Torontoâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen Microsoft Global E2 KonferansÄ±â€™nda da birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ±.