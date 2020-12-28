Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabulün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kabul kelimesinin anlamı bir şeye rıza göstermek olmaktadır. Fiil haline getirilemeyen isimlerden birisi olan kabul, ancak etmek sözcüğü ile cümlenin yüklemi olarak kullanılabilmektedir.



Kabulün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Kabul kelimesinin ilk anlamının yanında başka anlamları da bulunmaktadır. Bu anlamlar içerisinde sunulan bir armağanı alma, konuk ağırlama, bir yere alınma ve bir öneriyi onaylama bulunur. Ancak zıt veya karşıt anlamlar kelimelerinin asıl anlamlarının karşılığı olmaktadır. Bu sebeple kabul kelimesinin zıt anlamı ret olmaktadır.



Ret ise bir rıza göstermeme veya kabul etmeme anlamları taşımaktadır. Ayrıca ret kelimesi Türk Dil Kurumu Tarafından "red" veya "redd" olarak yazılmasını uygun görmemiş bu sebeple de kelimenin yazılışı "ret" olmaktadır. Dilimize de Arapçadan geçmiş bir kelime olmaktadır.