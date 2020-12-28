Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabulün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dilimizde birçok kelimenin hem eş anlamlıları hem de zıt anlamlıları bulunmaktadır. Bilinmeyen bir kelimenin zıt anlamının bilinmesi kelimenin anlanması açısından bir yöntem olmaktadır. Bu sebeple birçok sözlük, kelimeleri açıklarken özellikle zıt anlamlardan yararlanmaktadır. Sizler için kabul zıt anlamlısı hakkındaki bilgileri derledik.
Kabul kelimesinin anlamı bir şeye rıza göstermek olmaktadır. Fiil haline getirilemeyen isimlerden birisi olan kabul, ancak etmek sözcüğü ile cümlenin yüklemi olarak kullanılabilmektedir.
Kabulün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kabul kelimesinin ilk anlamının yanında başka anlamları da bulunmaktadır. Bu anlamlar içerisinde sunulan bir armağanı alma, konuk ağırlama, bir yere alınma ve bir öneriyi onaylama bulunur. Ancak zıt veya karşıt anlamlar kelimelerinin asıl anlamlarının karşılığı olmaktadır. Bu sebeple kabul kelimesinin zıt anlamı ret olmaktadır.
Ret ise bir rıza göstermeme veya kabul etmeme anlamları taşımaktadır. Ayrıca ret kelimesi Türk Dil Kurumu Tarafından "red" veya "redd" olarak yazılmasını uygun görmemiş bu sebeple de kelimenin yazılışı "ret" olmaktadır. Dilimize de Arapçadan geçmiş bir kelime olmaktadır.