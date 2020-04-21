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    HaberlerEğitim Haberleri Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    21.04.2020 - 17:09 |

    Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri, bizden önceki nesillerin deneyimlediği olayların kısa ve öz bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Ancak bu sözleri oluşturmak için kullanılan sözcükler genellikle mecaz anlamda kullanıldığı için bazı insanlar tarafından kavranamamaktadır. Kaçan balık büyük olur atasözü de bazen anlaşılamamaktadır. Peki, bu atasözü aslında ne anlama geliyor? Sizler için detaylı bir biçimde tüm anlamlarını hazırladık.

    Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

     İnsan yaşamı boyunca deneyimlenen çok sayıda ortak konu bulunmaktadır. Bu konular da atasözleri aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmaktadır.

     Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir?

     İnsanların karşına yaşamları boyunca farklı imkanlar çıkmaktadır. Bu imkanların değerlendirilmesi için de doğru zamanda ve doğru şekillerde kullanılması gerekmektedir. Doğru kullanılmayan fırsatlar bir daha kişinin karşısına çıkamayabilir. Bu durumda fırsat iyi değerlendirilse kazanılabilecek olan sonuçlar kişiye daha büyük ve değerliymiş gibi görünmeye başlar.

     Kişinin böyle hissetmesinin en büyük sebebi ise önüne gelen imkanı kaçırmış olmanın verdiği pişmanlıktır. Buna benzer durumlar da kaçan balık büyük olur atasözü ile özetlenmektedir. Buradan kaçırılan imkan aslında küçük bile olsa, sonrasında kıymetinin anlaşılmasıyla insana büyükmüş hissi verdiği anlaşılmaktadır.

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