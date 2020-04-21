Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsan yaşamı boyunca deneyimlenen çok sayıda ortak konu bulunmaktadır. Bu konular da atasözleri aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmaktadır.

Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanların karşına yaşamları boyunca farklı imkanlar çıkmaktadır. Bu imkanların değerlendirilmesi için de doğru zamanda ve doğru şekillerde kullanılması gerekmektedir. Doğru kullanılmayan fırsatlar bir daha kişinin karşısına çıkamayabilir. Bu durumda fırsat iyi değerlendirilse kazanılabilecek olan sonuçlar kişiye daha büyük ve değerliymiş gibi görünmeye başlar.

Kişinin böyle hissetmesinin en büyük sebebi ise önüne gelen imkanı kaçırmış olmanın verdiği pişmanlıktır. Buna benzer durumlar da kaçan balık büyük olur atasözü ile özetlenmektedir. Buradan kaçırılan imkan aslında küçük bile olsa, sonrasında kıymetinin anlaşılmasıyla insana büyükmüş hissi verdiği anlaşılmaktadır.