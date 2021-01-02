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    02.01.2021 - 20:53 |

    Kadın Zıt Anlamlısı Nedir? Kadının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Eski Türkçe olan kadın kelimesi ''katun'' sözcüğünden türetilmiştir. Hatun kelimesi ile aynı kökten gelen Kadın, 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Nisa ve Hanım kelimeleri ile eş anlamlıdır. Kadın zıt anlamlısı nedir? Kadının zıt anlamı olan kelimeleri örnek cümleler ile birlikte derledik.

    Kadın Zıt Anlamlısı Nedir? Kadının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Hanım sözcüğü hanın eşi demektir. Kadın ve hatun kelimeleri de devletin başındaki hükümdarın eşi anlamına gelir.

    Kadının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    1- Erkek:

    Kadın gibi Eski Türkçe olan erkek sözcüğü, 12. yüzyıldan beri yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Örnek Cümleler:

    1.A- Ben hala doğru erkeği bekliyorum.
    1.B- Erkek nüfusu dünya genelinde giderek azalıyor.

    2- Adam:

    Arapça Adem kelimesinden üreyen adam, hem erkek hem insan anlamına gelir.

    Örnek Cümleler:

    1.A- Bugün üç bilim adamı, konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    1.B- Biz de onun gibi birini adam sandık.

    3- Er:

    Er kelimesi hem adam hem de rütbesiz asker demektir. Erkek kelimesi de bu sözcükten türetilmiştir. ''Er kişi'' şeklinde kullanımı yaygındır.

    Örnek Cümle:

    Askerliğin ikinci gününde er ve erbaş gazinosuna gittik.

     

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