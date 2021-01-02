Kadın Zıt Anlamlısı Nedir? Kadının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Hanım sözcüğü hanın eşi demektir. Kadın ve hatun kelimeleri de devletin başındaki hükümdarın eşi anlamına gelir.



Kadının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Erkek:



Kadın gibi Eski Türkçe olan erkek sözcüğü, 12. yüzyıldan beri yaygın olarak kullanılmaktadır.



Örnek Cümleler:



1.A- Ben hala doğru erkeği bekliyorum.

1.B- Erkek nüfusu dünya genelinde giderek azalıyor.



2- Adam:



Arapça Adem kelimesinden üreyen adam, hem erkek hem insan anlamına gelir.



Örnek Cümleler:



1.A- Bugün üç bilim adamı, konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1.B- Biz de onun gibi birini adam sandık.



3- Er:



Er kelimesi hem adam hem de rütbesiz asker demektir. Erkek kelimesi de bu sözcükten türetilmiştir. ''Er kişi'' şeklinde kullanımı yaygındır.



Örnek Cümle:



Askerliğin ikinci gününde er ve erbaş gazinosuna gittik.