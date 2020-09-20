Kahramanmaraş Haritası: Kahramanmaraş İlçeleri Nelerdir? Kahramanmaraş İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Dondurma dendiği zaman akla ilk gelen şehir olarak öne çıkan Kahramanmaraş, bu açıdan muhteşem bir doğal güzellik sunmaktadır. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kahramanmaraş, tarım ve hayvancılık ile beraber sanayileşme açısından da sürekli gelişme gösteren şehirlerden biridir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kahramanmaraş'ın Kaç İlçesi Vardır?



Kahramanmaraş ilinin toplamda 11 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler içerisinde onikişubat ve Dulkadiroğulları ilçeleri büyükşehir metropol ilçeleri olarak öne çıkıyor. Yani büyükşehir olduktan sonra ayrılmış ve merkezde iki farklı ilçe haline gelmiş bölümlerdir. Bu doğrultuda diğer ilçeler bu iki ilçenin etrafında çevrelenmiş olarak yer alır. Nüfus bakımından da oldukça yüksek bir potansiyele sahip olan Kahramanmaraş'ın ilçeleri, bu doğrultuda farklı oranlar üzerinden dağılım göstermiş durumda.



Kahramanmaraş'ın Nüfusu Ne Kadar?



En son verilere göre tüm ilçeleri baz alındığı zaman Kahramanmaraş'ın nüfusu şu an 1.154.102 olarak öne çıkmaktadır. Bu nüfusun önemli bir kısmı Metropol olarak öne çıkan Dulkadiroğlu ilçesi ile onikişubat ilçelerinde yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle güncellenmiş olarak nüfus artışının yüzde olarak oldukça yüksek noktaya çıktığını dile getirmek mümkün. Şubat 2020 verilerine bağlı olarak ayrıca 11 ilçe ile beraber 11 belediye yer almaktadır. Bu belediyelerde toplamda 707 tane mahalle bulunuyor.



Kahramanmaraş'ın İlçeleri Nelerdir?



Toplamda 11 tane ilçesi bulunan Kahramanmaraş, Türkiye'nin sürekli olarak gelişme gösteren en önemli şehirleri içerisinde yer almaktadır. Hem Akdeniz hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehrin ilçeleri değişik bölgelerde yer alır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş'ın ilçe isimleri şu şekilde sıralanabilir;



- Afşin

- Andırın

- Çağlayancerit

- Dulkadiroğlu

- Ekinözü

- Elbistan

- Göksun

- Nurhak

- Onikişubat

- Pazarcık

- Türkoğlu



Geçim kaynağı açısından her bir şehrin kendine özgü farklı kaynakları bulunmaktadır. Kahramanmaraş sadece tarım ve hayvancılık ya da sanayi değil, aynı zamanda yeraltı kaynakları açısından da önemli bir potansiyel teşkil ediyor.