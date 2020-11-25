Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kalem kılıçtan keskindir atasözü, kaba kuvvetin, şiddetin hiçbir zaman etkili bir çözüm olmayacağını, bunun yerine fikirlerimizi yazıya dökerek edebiyat ile aktarmanın daha etkili bir yol olduğunu anlatmaktadır.

Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kalem kılıçtan keskindir atasözü deneyimler sonucu oluşmuş, yaşanmışlıkları barındıran bir sözdür. Atasözünün anlamı şu şekildedir: İdari makamlarda bulunan kişiler, emirlerini yazarlar, bu emirlerin sonuçları çok ağır sonuçlar olabilir, uygulanması zor alabilir, ancak kılıçla bile halledilmeyecek bu işler emirlerin uygulanmasıyla gerçekleşir. Başka bir anlamı ise edebiyatın, şiddetten daha etkili olduğudur.

Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Kısaca Açıklaması

Kalem kılıçtan keskindir atasözü farklı cümleler içerisinde kullanılmaktadır. Örneğin: Kaba kuvvet ile çözümden daha etkili yollar var. Atalarımız boşuna kalem kılıçtan keskindir dememiş.