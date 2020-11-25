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    HaberlerEğitim Haberleri Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 13:53 |

    Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözlerini günlük hayatta iletişim kurarken sık sık kullanırız. Atasözleri nedir diye bakacak olursak, eskilerin deneyimleri, yaşanmışlıkları sonucu oluşmuş, anonim sözlerdir. Öğüt, uyarı ve tavsiye içerirler. Kalıplaşmış, özlü cümlelerdir. Kalem kılıçtan keskindir sözü de bunlardan biridir. Kalem kılıçtan keskindir sözünün anlamı nedir? Kalem kılıçtan keskindir sözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.

    Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kalem kılıçtan keskindir atasözü, kaba kuvvetin, şiddetin hiçbir zaman etkili bir çözüm olmayacağını, bunun yerine fikirlerimizi yazıya dökerek edebiyat ile aktarmanın daha etkili bir yol olduğunu anlatmaktadır.

    Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

    Kalem kılıçtan keskindir atasözü deneyimler sonucu oluşmuş, yaşanmışlıkları barındıran bir sözdür. Atasözünün anlamı şu şekildedir: İdari makamlarda bulunan kişiler, emirlerini yazarlar, bu emirlerin sonuçları çok ağır sonuçlar olabilir, uygulanması zor alabilir, ancak kılıçla bile halledilmeyecek bu işler emirlerin uygulanmasıyla gerçekleşir. Başka bir anlamı ise edebiyatın, şiddetten daha etkili olduğudur.

    Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Kısaca Açıklaması

    Kalem kılıçtan keskindir atasözü farklı cümleler içerisinde kullanılmaktadır. Örneğin: Kaba kuvvet ile çözümden daha etkili yollar var. Atalarımız boşuna kalem kılıçtan keskindir dememiş.

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