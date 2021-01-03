03.01.2021 - 04:02 |
Kar Zıt Anlamlısı Nedir? Karın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlı kelimeler özellikle çekişmeli diyaloglarda sık sık kullanılan kelime türleri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu kelimelerin anlam bütünlüğünü bozmadan kullanılması da oldukça önemlidir. Çünkü anlam bütünlüğü olmayan kelimeler veya cümleler yeterliliğini kaybedebilir. Böyle bir cümle ile de herhangi bir diyalogda galip gelme ihtimali neredeyse yok denebilir. Bu sebeple zıt anlamlı kelimeler ile ilgili detayları bir araya getirdik.
Zıt anlamlı kelimeleri arasında en sık kullanılan kelime kar kelimesidir. Bu kelimenin zıt anlamı ile beraber kullanılması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu yüzden sıradan konuşmalarda dahi bu kelimelere yer verilmesi son derece olağan.
Kar kelimesi hem ticari alanlarda hem de sıradan konulardan bahsederken kullanılan bir kelimedir. Dolayısı ile kar zıt anlamlısı da bu alanlarda kullanılabiliyor olmalıdır. Bütün zıt anlamlı kelimeler için bu mantık geçerlidir.
Karın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kar kelimesinin zıt anlamı olarak en kullanılan ve en bilinen zarar kelimesidir. Bu kelimenin yanı sıra ziyan ve cereme kelimeleri de karın zıt anlamlısı olarak biliniyor.