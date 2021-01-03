Kar Zıt Anlamlısı Nedir? Karın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Zıt anlamlı kelimeleri arasında en sık kullanılan kelime kar kelimesidir. Bu kelimenin zıt anlamı ile beraber kullanılması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu yüzden sıradan konuşmalarda dahi bu kelimelere yer verilmesi son derece olağan.



Kar kelimesi hem ticari alanlarda hem de sıradan konulardan bahsederken kullanılan bir kelimedir. Dolayısı ile kar zıt anlamlısı da bu alanlarda kullanılabiliyor olmalıdır. Bütün zıt anlamlı kelimeler için bu mantık geçerlidir.



Karın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Kar kelimesinin zıt anlamı olarak en kullanılan ve en bilinen zarar kelimesidir. Bu kelimenin yanı sıra ziyan ve cereme kelimeleri de karın zıt anlamlısı olarak biliniyor.