Karabük Haritası: Karabük İlçeleri Nelerdir? Karabük İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun bulunduğu Karabük küçük ve tarihi yapılarıyla oldukça ilgi çeken bir ilimizdir. 1995 yılında Çankırı ve Zonguldak ilinin bazı ilçeleri Karabük iline bağlanarak il olmuştur.

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Kaynak: cografyaharita.com





Karabük'ün Kaç İlçesi Vardır?



Karabük tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile bilinmektedir. Yaklaşık olarak Karabük ilinde 244.453 kişi yaşamaktadır. Merkez ilçesi ile birlikte toplamda 6 ilçeye sahiptir. Nüfus bakımından en kalabalık ilçesi merkez ilçesidir. Nüfusu en az ilçesi ise Ovacık ilçesidir.



Karabük ili yaklaşık olarak yüzde altmış beşi ormanlık alan ile kaplıdır. İlçelerinden Safranbolu, Yenice ve Eskipazar ilçeleri ormanlarının gür olduğu ilçelerdir. Bu ilçelerden özellikle Yenice ve Eskipazar ilçelerinde bulunan ormanlık alanlarda çok sayıda ağaç türü yetişmektedir. Bu nedenle ülkemizde bulunan eşsiz güzelliğe sahip yerlerden birisidir.



Karabük Nüfusu Ne Kadar?



Karabük nüfusu ülkemizdeki diğer illere göre kıyasla daha azdır. 2019 yılın verilerine göre Karabük ilinin nüfusu 248.458 olarak açıklanmaktadır. Yaklaşık olarak yarısı erkek nüfus, yarısı ise kadın nüfusu oluşturmaktadır.



Karabük toplamda 4.103 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Nüfusa oranla kilometre kareye düşen insan sayısı ise 61'dir. Yıllara göre nüfus dağılımına bakıldığında artış olduğu gözlemlenmiştir. Karabük ilinin yıllara göre nüfusu şu şekildedir:



- 2015 yılında Karabük nüfusu 236.978 olarak açıklanmıştır.

- 2016 yılında Karabük ilinin nüfusunda bir önceki yıla göre artış göstermiş ve 242.347 kişi olmuştur.

- 2017 yılında ise ilde nüfus artışı yaşanmış ve nüfus 244.347 olmuştur.

- 2018 yılında nüfus 248.458 iken, 2019 yılında tekrar artış göstererek nüfus 248.458 kişi olmuştur.



Karabük İlçeleri Nelerdir?



Karabük ilinin toplamda 6 ilçeye sahiptir. En fazla nüfusa sahip olan Merkez ilçesi dışında Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçeleri bulunmaktadır. Karabük ilinin nüfusunun yoğun bir kısmı Merkez ilçesinde toplanmış durumdadır.