Karaman Haritası: Karaman İlçeleri Nelerdir? Karaman İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İç Anadolu bölgesinde yer alan karamanın çok eski bir tarihi geçmişi vardır. farklı kültür ve ekonomilerin kaynaşmasına sahne olan karaman pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. İlimizde pek çok turistik, tarihi ve arkeolojik bakımdan önemli eserler bulunmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Karaman Haritası



37.11 kuzey enlemi, 33.15 doğu boylamı arasında yer alan Karaman İç Anadolu Bölgesinde güney kesimde yer almaktadır. Kuzey’de Konya, Güney’de Mersin, Doğu’da Ereğli, Güneydoğu’da Silifke, Batı’da Antalya ile komşudur. İl genel yüz ölçümü 8869 km iken; deniz seviyesinden yüksekliği ise 1033 metre olarak bilinmektedir.



İklimi; kışın soğuk ve kar yağışlı, yazın sıcak ve kuraktır. Bu nedenle de karasal iklim özellikleri göstermektedir. Toros dağlarının güney yamacı ile Göksu vadisinde iklim dha yumuşak görülmektedir. İlimizde yağış ortalaması 336.3 kg/m²’ olduğundan dolayı çok az yağış alan bir bölge olduğu söylenebilir.



Karaman arazisi genel olarak düzlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuzeyde Karadağ, batıda Hacıbaba dağı, güneyinde ise Orta Toros dağlarının yanı sıra çok sayıda dağ ve tepe bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde bulunan İbrala deresi, Göksu, Ermenek çayı, Gödet deresi ve Kocadere başlıca akarsuları arasında yerinin almıştır. Kuzeyde Acıgöl, doğuda ise Akgöl bulunur. Ermenek çayı, Göksu, Gödet deresi, İbrala, ayrancı barajı Karaman suni gölleri arasındadır.



Karaman jeolojik açıdan sağlam bir arazi yapısına sahiptir. 5. Derece deprem kuşağında yer alan bölge deprem açısından en az riskli bölgeler arasında yer alır.



Karaman İlçeleri Nelerdir?



Karaman iline ait 6 tane ilçe bulunur. Bunlar; ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve karaman merkez olmak üzere sıralanmaktadır.



Karaman İlinin Nüfusu Kaçtır?

Ayrancı: 7965

Başyayla: 3650

Ermenek: 28565

Kazımkarabekir: 4328

Merkez ilçe: 197276

Sarıveliler: 11495

Olmak üzere toplamda 253.279 kişilik nüfus görüntülenmektedir.