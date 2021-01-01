Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Karanlık zıt anlamlısı aydınlık kelimesi olmaktadır. Karanlık kelimesi gece karanlığı ifade edildiğinde zıt anlamlısı aydınlık demektir. Karanlık kelimesi kötü yahut bilinmeyen bir şeyleri belirttiğinde ise bu kez zıt anlamlısı açık veya açıkça meydanda ortada olan şeklinde değişebilmektedir.

Karanlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Karanlık kelimesinin en basit anlatımla zıt anlamlısı aydınlık kelimesidir. Karanlık bir gece aydınlığa döndü cümlesinde zıt anlamı ile birlikte kullanılmaktadır.

Karanlık kelimesinin diğer bir zıt anlamlısı ise açık ve belirgin olan, ortada olan demektir. "Bu kişinin karanlık yüzünü en kısa zamanda ortaya çıkaracağım" cümlesinde karanlık belirsiz ortada olmayan anlamında kullanıldığı için zıt anlamı da ortada olan belirgin hal olarak kullanılmaktadır.