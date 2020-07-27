Karlofça Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Karlofça Antlaşması birçok devletin imzalamış olduğu bir antlaşmadır. Osmanlı İmparatorluğu, Kutsal Roma İmparatorluğu, Venedik, Lehistan Litvanya birliği ve Rus çarlığı tarafından imzalanmış olan bir antlaşmadır. Karlofça antlaşması hazırlanması ve imzalanması yaklaşık olarak 2 ay sürmüştür.

Karlofça antlaşması bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı devletinin büyük toprak kayıpları yaşadığı bir antlaşmadır.

Karlofça Antlaşması Kısaca Özeti

Osmanlı devleti Viyana kuşatmasının ardından yaklaşık olarak 16 yıl bir cephe savaşları sürmüştü. Bu başarısız kuşatma ile birlikte Osmanlı imparatorluğu artık gerileme dönemine girmişti. Dönemde Avusturya muhtemelen kesin çıkacağı düşünülen Fransa savaşından önce barışçıl bir politika izliyordu.

Venedik'te o dönemde pek çok savaşa girmiş ve bu savaşlardan istediği sonuçları elde edememişti. Venedik Avusturya'nın bu politikasını izlemeye karar verir ve o da artık barışçıl bir politika izler. Barışçıl politika Avrupa'da da iyice yayıldı. Rusya ve Lehistan arasında da aynı politika izlenmiş ve barışçıl bir yola girmeleri iki tarafça da uygun olarak görülmüştü.

Bu antlaşmalar yaşanırken Osmanlı devleti de aynı şekilde bir antlaşma yapmayı uygun buldu. Yapılan bu antlaşma ise Osmanlı tarihinin gerileme dönemine girmesine sebep olacak bir antlaşma idi. Her dönemde kendi isteklerini kabul ettiren bir Osmanlı devleti ilk kez masa başı diplomasini tanıdı. Bu şekilde Osmanlı devleti ilk barışçıl antlaşmasını imzalamış oldu. Osmanlı devleti bu antlaşmayı gerçekleştirmek için ilk kez bir arabulucu vekili tayin etmek istedi.

Bu antlaşmaya göre antlaşmaya taraf olan devletlere eski toprakları verilmesi uygun olarak görüldü. Karlofça Antlaşması böylece Osmanlı devletinin yenildiğinin ilk belgesi olarak da tarihe geçmiştir. Bu antlaşmaya göre ise Osmanlı devleti egemenlik haklarını tek bir sınır çizgisi ile kabul edeceğini de beyan eder. Bu antlaşmaya göre de Osmanlı devleti Rus çarının imparatorluk unvanını da tanımış olur.

Karlofça antlaşmasının ara buluculuğunu da İngiltere ve Hollanda üstlenmiştir.

Karlofça Antlaşması Tarihi

Karlofça Antlaşması 16 Kasım 1698 yılında yazılmış ve 26 Ocak 1699 yılında imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması Maddeleri (Şartları)

- Ukrayna ve Podolya Lehistan'a bırakıldı.

- Antlaşma Avusturya kefilliği arasında gerçekleşecektir.

- Mora yarımadası Venedik'e bırakıldı.

- Ayamavra ve Dalmaçya kıyıları da Venedik'e verilecektir.

- Antlaşmanın geçerliliği 25 seneden ibarettir.

- Erdel Avusturya'ya verilecektir.

- Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan Avusturya'ya verilecektir.

- Sava ırmağı sınır olacak.

Karlofça Antlaşması Önemi

Karlofça antlaşması Osmanlı imparatorluğunun yenilgisinin ilk belgesi olarak bilinen antlaşmadır. Aynı zamanda bu antlaşma ile birlikte Osmanlı imparatorluğu batıda büyük bir toprak kaybetmiştir. Osmanlı imparatorluğunun duraklama devri biterken bu antlaşma ile birlikte gerileme dönemi resmen başlamış oldu.

Osmanlı imparatorluğu bu antlaşma ile birlikte Avrupa'dan geri çekilmeye başladı. Avrupalılar ise saldırı pozisyonuna geçmişti. Bu antlaşma ayrıca 1700 yılında Karlofça antlaşmasının devam niteliği olan Rusya ile Osmanlı imparatorluğu arasında imzalanacak olan İstanbul antlaşmasına da zemin hazırlamıştır.

Karlofça Antlaşması Özellikleri



- Osmanlı devletinin oturmuş olduğu ilk masa diplomasisidir.

- Osmanlı devletinin yenilgisinin belgesi olan ilk antlaşmadır.