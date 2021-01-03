Karşılamak Zıt Anlamlısı Nedir? Karşılamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Karşılamak kelimesi; dışarıdan gelen herhangi bir şeyin alınması adına yola çıkmak şeklinde tanımlanabilir. Karşılamak kelimesi; hayatın her alanında kullanılan kelimelerin içerisinde bulunur. Karşılamak kelimesinin zıt anlamı da aynı şekilde hayatın her alanında kullanılmaktadır. Bunun dışında karşılamak kelimesinin zıt anlamlısı ve kelimelerin bir arada yer aldığı bir örnek vermek bilgilendirici nitelikte olacaktır.



Karşılamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Karşılamak kelimesi; dışarıdan gelmiş olan herhangi bir şeyin alınması için yola çıkmak anlamına gelir. Bununla beraber karşılamak kelimesinin zıt anlamlısı; uğurlamaktır. Karşılamak ile uğurlamak kelimeleri birbirinin zıddı olarak tanımlanmıştır. Karşılamak kelimesiyle uğurlamak kelimesinin bir arada kullanıldığı örnek ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Askeri hayırlısıyla uğurladık. İnşallah karşılamak da nasip olur.