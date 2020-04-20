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    HaberlerEğitim Haberleri Karşıt Eş Anlamlısı Nedir? Karşıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 19:13 |

    Karşıt Eş Anlamlısı Nedir? Karşıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Karşıt kelimesi Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Ancak bu kelimeyi alternatif olarak eş anlamlı kelimeleri de öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıt kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

    Karşıt Eş Anlamlısı Nedir? Karşıt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Karşıt kelimesinin TDK’ya göre Türkçedeki anlamına bakıldığında ‘zıt’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Bu yazılışı üzerinde karşıt kelimesinin için eş anlamlı olarak zıt sözcüğünü farklı cümlelerde değerlendirebilirsiniz.

    Karşıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Karşıt kelimesinin Türk dil kurumu açısından Türkçedeki karşılığı ‘zıt’ olarak bilinmektedir. Anlamları aynı olan ve kelime bazında farklı olan bu iki sözcüğü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Türkçe içerisinde tek başına ya da değişik cümlelerle bir arada değerlendirmeniz mümkün.

    Karşıt Nedir?

    Karşıt kelimesi birbirine zıt olan durumları anlatan bir yapıdır. Bu doğrultuda siyah ya da beyaz, iyi ya da kötü veya çirkin ile güzel gibi olguları anlatmaktadır. Bu olgular üzerinden karşıt ile beraber ayrıca zıt kelimesinin aynı anlam ifade etmesi ile değerlendirmek mümkün. Gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

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