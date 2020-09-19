Kastamonu Haritası: Kastamonu İlçeleri Nelerdir? Kastamonu İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Kastamonu, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinin Batı Bölümünde yer alan bir şehirdir. Küre Dağları ve Ilgaz Dağlarının arasında kalmaktadır. Ünlü yiyecekleri, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle ziyaret edilmektedir. Karadeniz kıyısında olması sebebiyle tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Kastamonu şehrinde hem karasal iklim hem de Karadeniz iklimi yaşanmaktadır. Orman bakımından zengindir. Çekme helvası, Banduma ve Kuyu Kebabı meşhurdur. Denize kıyısı olan ilçeler turistler tarafından daha çok ziyaret edilmektedir. Fazla sayıda ilçesi olması şehrin nüfusunu da etkilemektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kastamonu İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Kastamonu ilinin merkezi ile beraber toplamda 20 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden 6 tanesi deniz kıyısında sahil kesimindedir. Nüfusun en fazla olduğu yer ise merkez ilçedir. Komşusu olan iller; Bartın, Karabük, Çorum, Çankırı ve Sinop’tur. Bazı ilçeleri deniz kıyısında bulunur ancak şehrin merkezi iç kısımda bulunmaktadır.



Kastamonu Nüfusu Ne Kadar?



Şehrin genç ve orta yaş nüfusu yaşlı nüfusa göre fazladır. Kadın nüfusu da erkek nüfustan daha fazladır. İlçelerin aldığı ve verdiği göçler neticesinde nüfusu her yıl değişmektedir. TÜİK verilerine göre geçmiş yıllarda Kastamonu nüfusu şu şekildedir:

2019 yılı 379.405

2018 yılı 383.377

2017 yılı 372.374

2016 yılı 376.948

2015 yılı 368.906

2014 yılı 368.096

2013 yılı 368.099

2012 yılı 359.809

2011 yılı 361.228

2010 yılı 361.225

2009 yılı 359.826

2008 yılı 360.442

2007 yılı 360.368



Kastamonu İlinin İlçeleri Nelerdir?



Kastamonu ilinin deniz kıyısında olan ilçeleri; Cide, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve İnebolu’dur. İç kısımda bulunan ilçeleri; Ağlı, Pınarbaşı, Şenpazar, Tosya, Taşköprü, Hanönü, Devrekani, Azdavay, Araç, Küre, Merkez, İhsangazi, Seydiller ve Daday’dır.



Cide ilçesi, kıyıdaki ilçelerden biri olarak İpek Yolu zamanında önem verilen bir liman olarak kullanılmıştır. Taşköprü ilçesinde her yıl sarımsak festivali düzenlenmektedir. Pınarbaşı ilçesinde Valla Kanyonu (dünyanın en büyük ikinci kanyonu) ve Ilgarini Mağarası (dünyanın en büyük dördüncü mağarası) bulunmaktadır. İnebolu ilçesinde ise sit alanıdır. Turistlerin en çok ziyaret ettiği kültürel mekanları; Kastamonu Kalesi, Saat Kulesi, Arkeoloji Müzesi, Eflanili Konağı ve Pompeipolis Antik Kenti’dir. Ayrıca Evliyalar Şehri olarak da bilinmektedir.