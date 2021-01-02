Kaybetmek Zıt Anlamlısı Nedir? Kaybetmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kaybetmek kelimesi bir nevi kazanamamaktır. Bir spor müsabakası, bir sınav sonucu veya bir işte ihale gibi konularda mağlup olmayı ifade eder. Bu kelimenin zıt anlamlısını ise kazanmak oluşturur.



Kaybetmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Kaybetmek kelimesi bir insanın mağlup olmasını, bir işte başarılı olamamasına veya bir yakının ölmesini ifade eder. Bunların yanı sıra birçok farklı anlamda cümle içerisinde, farklı olaylar içinde kullanılabilen bir kelimedir. Kelime türlerinden bir fiil, eylem niteliği taşıyan bir sözcük olarak kullanılır. Bir eylemi ifade eder. Kendisine ait olan bir eşyayı kaybetmek, bir yakınını kaybetmek, bir ihaleyi kaybetmek ve benzeri durumların hepsi kaybetmek eyleminin içine girmektedir.