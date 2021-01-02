02.01.2021 - 20:55 |
Kaybetmek Zıt Anlamlısı Nedir? Kaybetmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kaybetmek bir insanın bir şey kazanamaması, mağlup olması anlamına gelmektedir. Kaybetmek kelimesi hem bir insanı kaybetmek, hem bir eşyayı kaybetmek aynı zamanda parayı kaybetmek ve benzeri durumlarda kullanılabilmektedir. Kaybetmek kelimesi bunların yanı sıra bir eylem niteliği taşımaktadır. Kaybetmek zıt anlamlısı nedir? Kaybetmenin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorularla ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Kaybetmek kelimesi bir nevi kazanamamaktır. Bir spor müsabakası, bir sınav sonucu veya bir işte ihale gibi konularda mağlup olmayı ifade eder. Bu kelimenin zıt anlamlısını ise kazanmak oluşturur.
Kaybetmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kaybetmek kelimesi bir insanın mağlup olmasını, bir işte başarılı olamamasına veya bir yakının ölmesini ifade eder. Bunların yanı sıra birçok farklı anlamda cümle içerisinde, farklı olaylar içinde kullanılabilen bir kelimedir. Kelime türlerinden bir fiil, eylem niteliği taşıyan bir sözcük olarak kullanılır. Bir eylemi ifade eder. Kendisine ait olan bir eşyayı kaybetmek, bir yakınını kaybetmek, bir ihaleyi kaybetmek ve benzeri durumların hepsi kaybetmek eyleminin içine girmektedir.