Kaygı, başarınızı engellemesin

Bu durum, adayların yaşadığı süreç dikkate alındığında çok normal ancak kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi takdirde sınav anında tüm bilgilerin unutulmasına neden olabileceği gibi adayın sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Peki, kaygıyla baş etmek mümkün mü? Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Gözde Ceylan’ın bu konuda önerileri şöyle:

Sınavın sadece bir andan ibaret olmadığını kendinize hatırlatın.

Sınavın sonucuyla ilgili olumsuz düşüncelere odaklanmak, sınav sürecinde gösterdiğiniz çabayı minimalize etmenize neden olacaktır, unutmayın!

Sınavla kişiliğinizin değil, bilgi ve yeteneğinizi aktarmak için kullandığınız çalışma yönteminin değerlendirildiğini unutmayın!

Sınav sonucunda elde ettiğiniz puanlar değil gösterdiğiniz çaba kıymetli. Özetle, rakamlar değil siz kıymetlisiniz!

Sınavın sonucuyla ilgili olumsuz düşünceler zihninize geldiğinde, algı ve yorumlamanızı gözden geçirin.

“Yapamayacağım” yerine “Yapmaya çalışmak benim elimde ben elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanabilirim”, “Bu sınavda başarısız olursam bir hiçim” yerine, “Sınavdan aldığım sonuç sadece sınavın değerlendirilmesi, benim değil”, “Sınavı yetiştiremeyeceğim” yerine, “Zamanı kullanmak elimde, dikkatimi neler yapacağıma verirsem soruları yetiştirme şansım artar” ifadelerini tercih edin.

Onu motive edin

Adayların kaygısının azaltılması noktasında ailelere de büyük görevler düşüyor. Tink Koleji Kurucusu Zeynep Dereli, adaylara destek olmaları için ailelere şu önerilerde bulunuyor:

Çocuğunuzu abartıya kaçmayacak şekilde motive etmelisiniz. Onu başarabileceğine inandırın.

Büyük bir beklenti içerisinde olmadığını hissettirmelisiniz. Yoksa üzerinde büyük bir yük oluşturursunuz. Maddi, manevi fedakârlıkları çok fazla dile getirmek çocukları borçlu psikolojisine sokuyor.

Olumsuz senaryolar üzerinde konuşmaktan kaçının.

Başkalarıyla kıyaslamayın.

MEB, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları net bir şekilde çocuğunuza anlatın.

Salgınla ilgili gerekli önlemlerin alındığını sadece sınava odaklanması gerektiğini anlatın.

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