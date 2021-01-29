‘Kaykay’ ile UNESCO’nun eğitim setinde

Projelerdeki kaykay eğitimleri Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından, bisiklet eğitimleri ise BMX Bisiklet Sporları Derneği’nden uzmanlar eşliğinde sürdü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin görevlendirdiği Yahya Evren Şişman tarafından karelenen 200 öğrencinin fotoğraflarını, UNESCO beğenerek görselleri eğitim setinde kullandı.