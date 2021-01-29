29.01.2021 - 07:00 |
‘Kaykay’ ile UNESCO’nun eğitim setinde
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Genç Lideri ve Araştırma Görevlisi Murat Madan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Taşkıran danışmanlığında 2020’de “Sağlıklı Yaşam” temasında “Bisikletim ile Mutluyum” ve “Kaykay ile Harekete Geçiyorum” projelerini oluşturdu.
Projelerdeki kaykay eğitimleri Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından, bisiklet eğitimleri ise BMX Bisiklet Sporları Derneği’nden uzmanlar eşliğinde sürdü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin görevlendirdiği Yahya Evren Şişman tarafından karelenen 200 öğrencinin fotoğraflarını, UNESCO beğenerek görselleri eğitim setinde kullandı.