Kayseri Haritası: Kayseri İlçeleri Nelerdir? Kayseri İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri, 2020 verilerine göre tahmini nüfusu 1.422.656 olmakla birlikte resmi nüfus sayımı 2021'de yapılacaktır. Bu nüfusun %50,13’ünü Erkekler, %49,87’sini ise kadınlar oluşmaktadır. Ayrıca Kayseri ili, 1050 m. Rakıma sahiptir. Ayrıca Bu ilin, toplamda 16 ilçesi bulunmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kayseri İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Türkiye’nin en kalabalık 15. İli olan Kayseri ilinin, Merkez ilçeler ile birlikte toplam ilçe sayısı 16’dır. Kayseri ilinin ilçeleri şunlardır;

Akkışla

Bünyan

Develi

Hacılar

İncesu

Kocasinan

Melikgazi

Pınarbaşı

Sarıoğlan

Sarız

Tomarza

Yahyalı

Talas

Özvatan

Felahiye

Yeşilhisar



Kayseri İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Kayseri ilinin, nüfus artış hızına göre yapılan araştırmalar neticesinde, tahmini verilere göre toplam nüfusu 1.422.656 olmakla birlikte, nüfus ile ilgili resmî açıklamalar 2021 yılında yapılacaktır. Kayseri ilinin yıllara göre nüfus sayıları ise şöyledir;

2019 yılına ait nüfus verilerine; 1.407.409

2018 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.389.680

2017 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.376. 722

2016 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.358. 990

2015 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.341.056

2014 yılına ait nüfus verilerine göre; 1.322.376



Kayseri İlinin İlçeleri Nelerdir?



Kayseri ilinin toplamada 16 ilçesi bulunmaktadır. Kayseri ilinin İlçeleri, kuruluş yılları ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;

Akkışla ilçesinin kuruluş yıllı 1987 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 79 km'dir.

Bünyan ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 42 km'dir.

Develi ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 40 km'dir.

Felahiye ilçesinin kuruluş yılı 1957 olmakla birlikte merkeze olan uzaklığı 61 km'dir.

Hacılar ilçesinin kuruluş yılı, 1990 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 12 km'dir.

İncesu ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 32 km'dir.

Kocasinan ilçesinin kuruluş yılı 1988 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 3 km'dir.

Melikgazi ilçesinin kuruluş yılı 1988 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 2 km'dir.

Pınarbaşı Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 91 km'dir.

Sarıoğlan ilçesinin kuruluş yılı 1960 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 63 km'dir.

Tomarza ilçesinin kuruluş yılı 1953 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 54 km'dir.

Sarız ilçesinin kuruluş yılı 1946 olmakla birlikte, il merkezine olan uzaklığı 128 km'dir.

Talas ilçesinin kuruluş yılı 1987 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 6 km'dir.

Özvatan ilçesinin kuruluş yılı, 1990 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 70 km'dir.

Yahyalı ilçesinin kuruluş yılı, 1954 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 86 km'dir.

Yeşilhisar ilçesinin kuruluş yılı, 1948 olmakla birlikte merkeze uzaklığı 65 km'dir.