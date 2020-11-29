Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez atasözünün konusu genellikle büyük menfaat elde edilirken küçük bedellerin ödenmesi gerektiğidir.



Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözleri yıllar önce atalarımız tarafından söylenen ve doğruluğu kanıtlanmış söz öbekleridir. Bir konu anlatılırken ve ya çeşitli konuşmalar sırasında atasözleri de kullanılarak kısa sürede detaylı bir şekilde anlatım yapılır. Özellikle kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez atasözü çok sık kullanılmaktadır. Bu atasözü büyük kazançlar elde edilmesi için küçük paralar harcanabileceğini ifade etmektedir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez atasözüne göre büyük çıkarlar ve menfaatler elde etmek için küçük fedakarlıklar yapmak gerektiği belirtilir. Buna göre büyük kazançlar elde edilmesi için de ufak tefek sıkıntılara girilebileceği açıklanır. BU atasözü pek çok alanda rahat bir şekilde kullanılabilir.