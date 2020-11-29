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    29.11.2020 - 06:02 |

    Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Ne kadar önlem alınsa da, aklın bir köşesinde tutulsa da kazalara karşı alınan tedbirler yetersiz kalır. Yine de insan, yaşanabilecek olumsuz şeylere karşı elinden geleni yapmalı ve hazırlıklı olmalıdır. Böylece yaşanan kazalardan en az zararla çıkmak mümkün olur. Kaza Geliyorum Demez atasözünün konusu, açıklaması ve anlamı nedir? Sizin için detaylı bir şekilde araştırdık.

    Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Bu sözün başka versiyonları da mevcuttur ve kullanımı oldukça yaygındır. ''Bela Geliyorum Demez'' sözü de aynı anlama geldiği için bu atasözünün yerine kullanılabilir.

    Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre bu atasözünde, insanın başına gelecekleri önceden kestiremeyeceği anlatılır. ''Akacak Kan Damarda Durmaz'' ve ''Her Şey Olacağına Varır'' sözleriyle aynı anlama gelen bu söz, insanın ne kadar önlem alırsa alsın bazı şeylerin önüne geçemeyeceğini vurgular. Çünkü bazı şeyler insan iradesinin dışındadır. Yine de mümkün olduğunca tedbir alınmalı ve en kötü ihtimal göz önünde bulundurulmalıdır.

    Kısaca Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Kısaca Açıklaması

    Kısaca Kaza Geliyorum demez ne yapılırsa yapılsın hiçbir şeyin yaşanmadan tam olarak bilinemeyeceğini anlatır

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