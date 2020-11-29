Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu sözün başka versiyonları da mevcuttur ve kullanımı oldukça yaygındır. ''Bela Geliyorum Demez'' sözü de aynı anlama geldiği için bu atasözünün yerine kullanılabilir.



Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde, insanın başına gelecekleri önceden kestiremeyeceği anlatılır. ''Akacak Kan Damarda Durmaz'' ve ''Her Şey Olacağına Varır'' sözleriyle aynı anlama gelen bu söz, insanın ne kadar önlem alırsa alsın bazı şeylerin önüne geçemeyeceğini vurgular. Çünkü bazı şeyler insan iradesinin dışındadır. Yine de mümkün olduğunca tedbir alınmalı ve en kötü ihtimal göz önünde bulundurulmalıdır.



Kısaca Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Kısaca Açıklaması



Kısaca Kaza Geliyorum demez ne yapılırsa yapılsın hiçbir şeyin yaşanmadan tam olarak bilinemeyeceğini anlatır