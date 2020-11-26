Güzel bir nasihat olarak da ön plana çıkan keçi kurttan kurtulsa gergedan olur atasözü, günlük yaşamda farklı yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle yazılı olarak pek çok yerde karşılaşılan bu atasözünün anlamı merak ediliyor.

Keçi Kurttan Kurtulsa Gergedan Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Doğanın bir kanunu vardır ve o kanun içerisinde besin zinciri bulunur. Aynı şeyi insanlar için de geçerlidir ve iyilik ile kötülük üzerine ele alınır. Yani eğer kötü bir insana karşı engel olmaz ise, bu kişinin kötülüğü çok daha büyük noktalara ulaşabilir. Önlem alınmadığı takdirde kendini ve daha fazla insana zarar verebilir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri deneyim ve tecrübeye dayanan, kimin söylediği bilinmeyen ve yüzyıllardır değerlendirilen en etkili cümlelerdir. Bu cümleler bir nasihat etkisi taşır ve günlük yaşamda da yaygın olarak kullanılır.