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    21.04.2020 - 16:46 |

    Keçi Kurttan Kurtulsa Hangi Hayvan Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Pek fazla kullanılmayan ancak önemli bir anlama sahip olan keçi kurttan kurtulsa gergedan olur atasözü, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, keçi kurttan kurtulsa hangi hayvan olur atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detayları derledik.

    Keçi Kurttan Kurtulsa Hangi Hayvan Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    TDK’ya göre ele alındığında keçi kurttan kurtulsa gergedan olur atasözü ‘Kötülük yapan insanlar eğer önlenmezse daha büyük tehlike yaratabilir’ biçiminde ifade edilmektedir.

     Keçi Kurttan Kurtulsa Hangi Hayvan Olur Atasözünün Anlamı Nedir?

     Doğanın bir kanunu bulunmaktadır ve hayvanlar arasında bir beslenme zinciri yer alır. Bu doğrultuda eğer keçi kurttan kurtulsa keçiler çoğalır ve çok daha güçlü hale gelir. Buna bağlı olarak eğer kötü insanlar için zamanında önlem alınmazsa, çoğalmak suretiyle çok rahat edeceği bir noktaya ulaşabilirler. İşte bunu anlatmak için dile getirilen atasözü ise keçi kurttan kurtulsa gergedan olur şeklinde öne çıkıyor.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Atasözleri bir şeyleri doğru biçimde anlatabilmek için çok önemli kısa deyimlerdir. Bu deyimler arasında keçi kurttan kurtulsa gergedan olur oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle bazı engeller olmasa birçok şey alabildiğine büyür ve kontrolden çıkar şeklinde bu atasözü açıklanabilir.

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