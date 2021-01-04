Keder Zıt Anlamlısı Nedir? Kederin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Gam ve tasa sözcükleriyle eş anlamlı olan keder 'kdr'' mastarından türetilmiştir. Dilimize Arapçadan geçen keder sözcüğü sıkıntı ve dert kelimeleriyle de aynı anlama gelir. Kederlenmek ise daha çok üzülmek ve bunalmak manasında kullanılır. Keder zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Günlük hayatta ve şiirlerde de sıklıkla kullanılan keder kelimesi acı ve hüzün kelimeleriyle yakın anlamlıdır.
Kederin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Sevinç:
''Sevinmek'' fiiline getirilen ''ç'' eki ile isim olmuştur. Kadın ismi olarak da kullanılır.
Örnek cümle:
Öğrenciler bugün karne sevinci yaşadı.
2- Neşe:
Tıpkı sevinç gibi neşe de kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir.
Örnek cümle:
Dertlerini bir kenara bırak da neşelen biraz.
3- Mutluluk:
Örnek cümle:
Bu üç günlük dünyada mutluluğu bize çok gördüler.
4- Saadet:
Örnek cümle:
Kalbimin derinliklerinde hissettiğim saadetin tek sebebi sensin.
5- Keyif:
Keyif, bir olay ya da haber karşısında hoşnut olma manasına gelir. ''Keyfe keder'' deyimi ise önem arz etmeyen hadiseler için kullanılır.