Keder Zıt Anlamlısı Nedir? Kederin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Günlük hayatta ve şiirlerde de sıklıkla kullanılan keder kelimesi acı ve hüzün kelimeleriyle yakın anlamlıdır.



Kederin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Sevinç:



''Sevinmek'' fiiline getirilen ''ç'' eki ile isim olmuştur. Kadın ismi olarak da kullanılır.



Örnek cümle:



Öğrenciler bugün karne sevinci yaşadı.



2- Neşe:



Tıpkı sevinç gibi neşe de kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir.



Örnek cümle:



Dertlerini bir kenara bırak da neşelen biraz.



3- Mutluluk:



Örnek cümle:



Bu üç günlük dünyada mutluluğu bize çok gördüler.



4- Saadet:



Örnek cümle:



Kalbimin derinliklerinde hissettiğim saadetin tek sebebi sensin.



5- Keyif:



Keyif, bir olay ya da haber karşısında hoşnut olma manasına gelir. ''Keyfe keder'' deyimi ise önem arz etmeyen hadiseler için kullanılır.