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    HaberlerEğitim Haberleri Kenar Eş Anlamlısı Nedir? Kenar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:25 |

    Kenar Eş Anlamlısı Nedir? Kenar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Genel kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden değişik konularda ele alınabilmektedir. Aynı zamanda kenar kelimesinin eş anlamlısı da yine geniş bir yelpazede kullanılan önemli sözcüklerden biridir. Peki kenar eş anlamlısı nedir? Kenar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Kenar Eş Anlamlısı Nedir? Kenar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    TDK üzerinden ele alındığında kenar kelimesinin eş anlamlısı olarak, ‘yan’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Bir oda duvarı, matematiksel açıdan geometrik cisimler veya bu gibi pek çok değişik konu adına hem kenar hem de yan kelimesini ortak şekilde kullanmak mümkün.

    Kenar Eş Anlamlısı Nedir?

    Eş anlamlı sözcükler açısından kenar kelimesi için yan sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Bu aynı zamanda herhangi bir kişinin yan tarafı şeklinde de tabir edebilmektedir. Bir koltukta otururken yan kelimesi kullanılabilmektedir. Aynı zamanda genetik bir cisim ya da duvar ile farklı kısımlarına da kenar denebiliyor.

    Kenar Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Yazılışı ve okunuşu farklı olarak kenar ve yan kelimelerini aynı anda üzerinden değerlendirmek mümkün.

    ‘’Bu cismin kaç kenarı vardır?’’

    ‘’Yan tarafında iki kişi oturuyordu’’

    Bu şekilde pek çok değişik cümle üzerinde ya da tek başına kullanmak mümkün.

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