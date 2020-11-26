Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kendi düşen ağlamaz atasözü, herhangi bir duruma kendi rızası ile girerek bundan olumsuz bir şekilde etkilenen kişiler için kimse üzülmez anlamında kullanılır Siz de TDK' ya göre kendi düşen ağlamaz atasözünün anlamı nedir? İçeriğimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Kendi düşen ağlamaz atasözü, yapılan bir iş sonucunda bu durumdan kendi zararına sebep olacak şekilde olumsuz etkilenen kişiler için kullanılan bir atasözüdür. Bu zararlı duruma kendilerini bilerek ve isteyerek düşüren kişiler tamamen kendileri sorumludur. Bu yüzden de içinde oldukları duruma katlanmaları gerekir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Bilerek kötü bir duruma düşen kişinin bu duruma katlanması gerektiğini anlatır.