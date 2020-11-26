26.11.2020 - 13:42 |
Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Kendi Düşen Ağlamaz atasözüne siz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendiniz kullanmadıysanız bile bir kullananı duymuşsunuzdur. Eğer bir yerde duyduktan veya gördükten sonra siz de ne anlama geldiğini öğrenmek ve en doğru şekilde kullanmak isterseniz sizin için hazırlamış olduğumuz açıklamaları okuyabilirsiniz. Kendi düşen ağlamaz atasözünün anlamı nedir? Kendi düşen ağlamaz atasözünün açıklaması ve konusu nedir? İşte, tüm detaylar.
Kendi düşen ağlamaz atasözü, herhangi bir duruma kendi rızası ile girerek bundan olumsuz bir şekilde etkilenen kişiler için kimse üzülmez anlamında kullanılır Siz de TDK' ya göre kendi düşen ağlamaz atasözünün anlamı nedir? İçeriğimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.
Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Kendi düşen ağlamaz atasözü, yapılan bir iş sonucunda bu durumdan kendi zararına sebep olacak şekilde olumsuz etkilenen kişiler için kullanılan bir atasözüdür. Bu zararlı duruma kendilerini bilerek ve isteyerek düşüren kişiler tamamen kendileri sorumludur. Bu yüzden de içinde oldukları duruma katlanmaları gerekir.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Bilerek kötü bir duruma düşen kişinin bu duruma katlanması gerektiğini anlatır.