BİST1.3370.84EURO9.38-1.06USD7.87-1.00ALTIN459.54-0.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    26.11.2020 - 13:42 |

    Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kendi Düşen Ağlamaz atasözüne siz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendiniz kullanmadıysanız bile bir kullananı duymuşsunuzdur. Eğer bir yerde duyduktan veya gördükten sonra siz de ne anlama geldiğini öğrenmek ve en doğru şekilde kullanmak isterseniz sizin için hazırlamış olduğumuz açıklamaları okuyabilirsiniz. Kendi düşen ağlamaz atasözünün anlamı nedir? Kendi düşen ağlamaz atasözünün açıklaması ve konusu nedir? İşte, tüm detaylar.

    Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kendi düşen ağlamaz atasözü, herhangi bir duruma kendi rızası ile girerek bundan olumsuz bir şekilde etkilenen kişiler için kimse üzülmez anlamında kullanılır Siz de TDK' ya göre kendi düşen ağlamaz atasözünün anlamı nedir? İçeriğimizi okuyarak öğrenebilirsiniz. 

     Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Kendi düşen ağlamaz atasözü, yapılan bir iş sonucunda bu durumdan kendi zararına sebep olacak şekilde olumsuz etkilenen kişiler için kullanılan bir atasözüdür. Bu zararlı duruma kendilerini bilerek ve isteyerek düşüren kişiler tamamen kendileri sorumludur. Bu yüzden de içinde oldukları duruma katlanmaları gerekir.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Bilerek kötü bir duruma düşen kişinin bu duruma katlanması gerektiğini anlatır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

    2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    154 günde kıpkırmızı oldu

    154 günde kıpkırmızı oldu

    Sıradaki Haber