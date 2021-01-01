Kibar Zıt Anlamlısı Nedir? Kibarın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Birçok sıfat gibi kibar kelimesi de deyimlerde ve atasözlerinde kullanılmıştır. Bunlar arasında en yaygın olanı Kibarlık Budalasıdır. Kibarlık budalası deyimi, aslında nazik olmayıp öyleymiş gibi davranan insanlar için kullanılır.



Kibar Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Kaba:



Örnek Cümleler:



1.A- Artık kaba ve saygısız insanlara karşı hiç tahammülüm yok.

1.B- Hiçbir sorunun kaba kuvvetle çözülmeyeceğini ne zaman anlayacaksın.



2- Haşin:



Arapçadan dilimize geçmiş olan haşin kelimesi sert ve kaba insanlar için kullanılır.



Örnek Cümle:



Ona bu kadar haşin davranmaktan vazgeçmelisin.



3- Nobran:



İnsanlara kötü davranan ve konuşurken kırıcı ifadeler kullanan kişiler nobran olarak nitelendirilir.



Örnek Cümle:



O hem çıkarcı hem de nobran biri olduğu için artık onunla görüşmüyorum.