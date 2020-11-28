Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözü konusu genel itibari ile yapılanların cezasız kalmayacağını belirtir.

Kimsenin Ahı Kimsede Kalmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözleri kısa söz öbeklerinden oluşur. Bu nedenle konuşmalar sırasında çok fazla cümle kurmak yerine bir atasözü kullanılarak pek çok anlam ifade edilebilir. Atasözleri kullanımı ise her geçen gün artış göstermektedir. Atasözünün anlamı nedir diye merak eden kişiler TDK aracılığı ile atasözü anlamını öğrenebilirler. Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözü ile birinin başka birine yaptığı haksızlığın da cezasız kalmayacağı anlamına gelmektedir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözünün anlamı genel olarak güçlü bir kimsenin vicdana ve ya ahlaka aykırı olarak bir başkasını zarara uğrattığı kötü durumların karşılıksız kalmayacağı belirtilir. Bu acıları yaşatan kişi genel olarak benzer acılar ile sınanır.