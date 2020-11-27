Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Türk Dili özellikle sözlü edebiyat ürünlerinin oldukça fazla kullanıldığı dillerden bir tanesidir. Türkler yazıya çok geç geçtikleri için genelde sözlü edebiyat ürünlerinin kullanmışlardır. Hala günümüzde kullanılan atasözleri ise oldukça anlamlıdır.

Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan Atasözü Anlamı Nedir?

‘Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan’ atasözü özellikle etkileyen ve etkilenen insanı en iyi anlatan atasözlerinden bir tanesidir. Bir kişiyi tanıdığında kişinin çevresinde; arkadaş, akraba, yaşam çevresi ile ilgili bilgilerin sahibi olmak mümkündür. Böylece kişinin kimlerle çevrelendiğini anlamak oldukça kolaydır.

‘Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan’ Atasözü Kısaca Anlamı

İnsan hayatı boyunca birçok şeyden etkilenir. Bu sebeple bu durumu en iyi açıklayan sözler geçmişten günümüze kadar söylenegelmiştir. Bu atasözlerinden bir tanesi de ‘Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan’ atasözünün buna benzer daha birçok atasözü de dilimizde yer almaktadır. Böylece kişinin çevresinden etkileneceğine dair atasözleri ipuçları verir.