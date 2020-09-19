Kırıkkale Haritası: Kırıkkale İlçeleri Nelerdir? Kırıkkale İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Kırıkkale şehrinin nüfus değişiklikleri incelenmek istediğinde yıl bazında verilere bakmak gerekmektedir. Bulunduğu bölgede ekonomik faaliyetleri ve ilçeleri ile önemli konuma sahip olan bir şehirdir. Şehrin hem yüzölçümü küçüktür hem de nüfusu azdır. Şehrin ilçelerinde önemli sanayi kuruluşları ve tarihi mekanlar bulunması işçi ve turist akışını desteklemektedir. Kırıkkale ilinin ilçeleri ve son yıllardaki nüfus değişimini tek tek sizler için derlenmiştir.
Kırıkkale şehri ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. 4.881 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Eski bir yerleşim yeri olması sebebiyle şehirde yapılan kazılarda eski uygarlıklara ait kalıntılara rastlanılmıştır. Bu kalıntılar Tunç Devri’ne kadar dayanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde Kırıkkale’de kurulan Makine ve Kimya Endüstri Kurumu sayesinde sanayi alanında önemli bir adım atılmıştır. Önceleri Ankara iline bağlı olan Kırıkkale, 1989 yılı itibariyle il olma özelliğine sahip olmuştur. Ayrıca askeri silahlar fabrikası ve TÜPRAŞ Rafinerisi de hem şehrin hem ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Sanayi dışında tarım ve hayvancılık da yaygınlaşmıştır. Şehrin bazı bölümleri deprem bölgesi olarak da bilinmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Kırıkkale İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Kırıkkale ilinin toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçe de bunlara dahildir. İlçelerinde önemli cami ve türbeler, taş yapılar ve sit alanları bulunmaktadır. Komşu illeri; Ankara, Yozgat, Çorum, Çankırı ve Kırşehir’dir. Şehrin topraklarından Kızılırmak geçmektedir.
Kırıkkale İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Şehrin nüfusu yıllara göre çok az değişiklik göstermiştir. Küçük bir yerleşim yeri olduğu için yerli halk yaşar ve dışarıdan çok fazla göç almaz. Yıllara göre Kırıkkale nüfusu:
2019 yılında 283.016
2018 yılında 286.602
2017 yılında 278.751
2016 yılında 277.984
2015 yılında 270.272
2014 yılında 271.093
2013 yılında 274.658
2012 yılında 274.727
2011 yılında 274.993
2010 yılında 276.647
2009 yılında 280.834
2008 yılında 279.325
2007 yılında 280.235
Kırıkkale İlinin İlçeleri Nelerdir?
Kırıkkale ilinin ilçeleri şunlardır:
Merkez
Yahşihan
Delice
Keskin
Çelebi
Karakeçili
Bahşili
Sulakyurt
Balışeyh
Keskin ilçesinde kurşun, demir, çinko, bentonit ve linyit madenleri çıkartılmaktadır. Çelebi’de volfram; Yahşihan’da pirit, Delice ve Balışeyh’de de demir çıkartılmaktadır. Ayrıca Kırıkkale’den geçen Kızılırmak şehrin Çelebi ilçesinden başlayarak merkeze doğru gider ve Çankırı il sınırına kadar devam eder. Kırıkkale’nin 9 ilçesinde toplam 135 köy ve 174 mahalle bulunmaktadır.
Sulakyurt’ta Kozlu Antik Kenti, Şeyh Bedrettin Cami si ve Türbesi bulunmaktadır. Keskin’de Haydar Sultan Türbesi, Merkez’de Hasandede Türbesi, Delice’de Koçubaba Türbesi ve Balışeyh’de ise Ballı Türbesi yer almaktadır.