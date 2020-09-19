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    HaberlerEğitim Haberleri Kırıkkale Haritası: Kırıkkale İlçeleri Nelerdir? Kırıkkale İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
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    19.09.2020 - 02:02 |

    Kırıkkale Haritası: Kırıkkale İlçeleri Nelerdir? Kırıkkale İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Kırıkkale şehrinin nüfus değişiklikleri incelenmek istediğinde yıl bazında verilere bakmak gerekmektedir. Bulunduğu bölgede ekonomik faaliyetleri ve ilçeleri ile önemli konuma sahip olan bir şehirdir. Şehrin hem yüzölçümü küçüktür hem de nüfusu azdır. Şehrin ilçelerinde önemli sanayi kuruluşları ve tarihi mekanlar bulunması işçi ve turist akışını desteklemektedir. Kırıkkale ilinin ilçeleri ve son yıllardaki nüfus değişimini tek tek sizler için derlenmiştir.

    Kırıkkale Haritası: Kırıkkale İlçeleri Nelerdir? Kırıkkale İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Kırıkkale şehri ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. 4.881 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Eski bir yerleşim yeri olması sebebiyle şehirde yapılan kazılarda eski uygarlıklara ait kalıntılara rastlanılmıştır. Bu kalıntılar Tunç Devri’ne kadar dayanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde Kırıkkale’de kurulan Makine ve Kimya Endüstri Kurumu sayesinde sanayi alanında önemli bir adım atılmıştır. Önceleri Ankara iline bağlı olan Kırıkkale, 1989 yılı itibariyle il olma özelliğine sahip olmuştur. Ayrıca askeri silahlar fabrikası ve TÜPRAŞ Rafinerisi de hem şehrin hem ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Sanayi dışında tarım ve hayvancılık da yaygınlaşmıştır. Şehrin bazı bölümleri deprem bölgesi olarak da bilinmektedir.

    Kırıkkale Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Kırıkkale İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Kırıkkale ilinin toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçe de bunlara dahildir. İlçelerinde önemli cami ve türbeler, taş yapılar ve sit alanları bulunmaktadır. Komşu illeri; Ankara, Yozgat, Çorum, Çankırı ve Kırşehir’dir. Şehrin topraklarından Kızılırmak geçmektedir.

    Kırıkkale İlinin Nüfusu Ne Kadar?

    Şehrin nüfusu yıllara göre çok az değişiklik göstermiştir. Küçük bir yerleşim yeri olduğu için yerli halk yaşar ve dışarıdan çok fazla göç almaz. Yıllara göre Kırıkkale nüfusu:

    2019 yılında 283.016

    2018 yılında 286.602

    2017 yılında 278.751

    2016 yılında 277.984

    2015 yılında 270.272

    2014 yılında 271.093

    2013 yılında 274.658

    2012 yılında 274.727

    2011 yılında 274.993

    2010 yılında 276.647

    2009 yılında 280.834

    2008 yılında 279.325

    2007 yılında 280.235

    Kırıkkale İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Kırıkkale ilinin ilçeleri şunlardır:

    Merkez

    Yahşihan

    Delice

    Keskin

    Çelebi

    Karakeçili

    Bahşili

    Sulakyurt

    Balışeyh

    Keskin ilçesinde kurşun, demir, çinko, bentonit ve linyit madenleri çıkartılmaktadır. Çelebi’de volfram; Yahşihan’da pirit, Delice ve Balışeyh’de de demir çıkartılmaktadır. Ayrıca Kırıkkale’den geçen Kızılırmak şehrin Çelebi ilçesinden başlayarak merkeze doğru gider ve Çankırı il sınırına kadar devam eder. Kırıkkale’nin 9 ilçesinde toplam 135 köy ve 174 mahalle bulunmaktadır.

    Sulakyurt’ta Kozlu Antik Kenti, Şeyh Bedrettin Cami si ve Türbesi bulunmaktadır. Keskin’de Haydar Sultan Türbesi, Merkez’de Hasandede Türbesi, Delice’de Koçubaba Türbesi ve Balışeyh’de ise Ballı Türbesi yer almaktadır.

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