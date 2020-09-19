Kırıkkale Haritası: Kırıkkale İlçeleri Nelerdir? Kırıkkale İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Kırıkkale şehri ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. 4.881 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Eski bir yerleşim yeri olması sebebiyle şehirde yapılan kazılarda eski uygarlıklara ait kalıntılara rastlanılmıştır. Bu kalıntılar Tunç Devri’ne kadar dayanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde Kırıkkale’de kurulan Makine ve Kimya Endüstri Kurumu sayesinde sanayi alanında önemli bir adım atılmıştır. Önceleri Ankara iline bağlı olan Kırıkkale, 1989 yılı itibariyle il olma özelliğine sahip olmuştur. Ayrıca askeri silahlar fabrikası ve TÜPRAŞ Rafinerisi de hem şehrin hem ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Sanayi dışında tarım ve hayvancılık da yaygınlaşmıştır. Şehrin bazı bölümleri deprem bölgesi olarak da bilinmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kırıkkale İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Kırıkkale ilinin toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçe de bunlara dahildir. İlçelerinde önemli cami ve türbeler, taş yapılar ve sit alanları bulunmaktadır. Komşu illeri; Ankara, Yozgat, Çorum, Çankırı ve Kırşehir’dir. Şehrin topraklarından Kızılırmak geçmektedir.



Kırıkkale İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Şehrin nüfusu yıllara göre çok az değişiklik göstermiştir. Küçük bir yerleşim yeri olduğu için yerli halk yaşar ve dışarıdan çok fazla göç almaz. Yıllara göre Kırıkkale nüfusu:

2019 yılında 283.016

2018 yılında 286.602

2017 yılında 278.751

2016 yılında 277.984

2015 yılında 270.272

2014 yılında 271.093

2013 yılında 274.658

2012 yılında 274.727

2011 yılında 274.993

2010 yılında 276.647

2009 yılında 280.834

2008 yılında 279.325

2007 yılında 280.235



Kırıkkale İlinin İlçeleri Nelerdir?



Kırıkkale ilinin ilçeleri şunlardır:

Merkez

Yahşihan

Delice

Keskin

Çelebi

Karakeçili

Bahşili

Sulakyurt

Balışeyh

Keskin ilçesinde kurşun, demir, çinko, bentonit ve linyit madenleri çıkartılmaktadır. Çelebi’de volfram; Yahşihan’da pirit, Delice ve Balışeyh’de de demir çıkartılmaktadır. Ayrıca Kırıkkale’den geçen Kızılırmak şehrin Çelebi ilçesinden başlayarak merkeze doğru gider ve Çankırı il sınırına kadar devam eder. Kırıkkale’nin 9 ilçesinde toplam 135 köy ve 174 mahalle bulunmaktadır.



Sulakyurt’ta Kozlu Antik Kenti, Şeyh Bedrettin Cami si ve Türbesi bulunmaktadır. Keskin’de Haydar Sultan Türbesi, Merkez’de Hasandede Türbesi, Delice’de Koçubaba Türbesi ve Balışeyh’de ise Ballı Türbesi yer almaktadır.