Kırklareli Haritası: Kırklareli İlçeleri Nelerdir? Kırklareli İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Kırklareli Yıldız Dağları’nın muhteşem doğası ile çevrelenmiş bir ilimizdir. Şehrin eski ismi Kırk Kilise olmaktadır. Pek çok kez el değiştiren şehir 1363’te Osmanlı topraklarına katılmıştır. İstanbul’a 3 saatlik mesafede olan şehir müzeleri, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken mekanlar arasında yer alır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Kırklareli Kaç İlçesi Vardır?



Türkiye’nin sınır kentleri arasında yer alan Kırklareli, bölgenin en eski yerleşim merkezidir. Biri merkez ilçesi olmak üzere toplamda 8 adet ilçesi bulunur. Marmara Bölgesinde yer alan şehir hem konumu hem de tarihi geçmişi ile turistik değere sahip illerimizden biridir.



Kırklareli Nüfusu Ne Kadar?



8 İlçesi ve 173 köyü bulunan Kırklareli’nin 373723 kişilik bir nüfusu bulunuyor. Kuzeyinde Bulgaristan olan şehrin diğer komşuları arasında Edirne, İstanbul ve Tekirdağ yer alıyor. Şehrin doğu kısmı ile Karadeniz ile sınır olmaktadır. Binlerce yıllık tarihi boyunca şehirde Traklar, Makedonlar, Persler gibi çok farklı medeniyetler yaşamıştır. Kültürünün ve nüfusunun oluşmasında bu medeniyetlerinde etkisi olmuştur.



Kırklareli İlçeleri Nelerdir?



8 ilçesi bulunan Kırklareli, Marmara bölgesinin en kuzeyinde yer alır. İlçeleri ve bu ilçelere ait nüfus oranları şu şekildedir:

* Babaeski ilçesi Nüfusu 48391

* Demirköy ilçesi Nüfusu 9093

* Koçfaz ilçesi Nüfusu 2368

* Lüleburgaz İlçesi Nüfusu 148037

* Pehlivanköy ilçesi Nüfusu 3565

* Pınarhisar İlçesi Nüfusu 18375

* Vize İlçesi Nüfusu 28122

* Merkez ilçesi Nüfusu 257951



Kırklareli 8 ilçe ve 179 köyü ile 6550.00 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Karadeniz kıyılarında Karadeniz İklimi görülürken Istranca Dağları güneyinde kara iklimi görülmektedir. Kıyı kesimlerde yazlar serin ve kışlar ılık geçerken Ergene bölgesinde kara iklimi hüküm sürmektedir. Bitki örtüsü ise yüzde 57 oranında ormanlar ve fundalıklardan oluşurken geri kalan kısmında ise ekili ve dikili alanlar yer alıyor.