BİST97.688-1,27EURO7,600,79USD6,990,76ALTIN376,64-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Kirli Eş Anlamlısı Nedir? Kirli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
    ABONE OL
    21.04.2020 - 16:54 |

    Kirli Eş Anlamlısı Nedir? Kirli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Kirli kelimesi amaca uygun olarak pek çok değişik yerde kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimeyi alternatif olarak eş anlamlı sözcüğünü de öğrenebilir ve kullanabilirsiniz. Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Kirli Eş Anlamlısı Nedir? Kirli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Temiz olmayan ve ayrıca pis olan yerler için kirli kelimesi kullanılır. Özellikle hem maddi olarak hem de manevi açıdan temiz kalmak konusunda çok dikkatli davranılmalıdır. Davranılmadığı zaman ise kirli kelimesi ile beraber Türk Dil Kurumu'na göre, ‘pis’ eş anlamlı sözcüğü ele alınır.

    Kirli Eş Anlamlısı Nedir?

    Kirli eş anlamlısı ile beraber aynı zamanda pis sözcüğünü alternatif şekilde kullanabilirsiniz. Her iki sözcük de aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir ve cümle içerisinde ele alınabilir.

    Kirli Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir? 

    Temiz olmayan nesne ya da insanlar için kirli kelimesi kullanılır. Özellikle maddi açıdan kullanılması ile beraber manevi olarak da mecazi anlamda değerlendirilmektedir.

    ‘’Elbiseler çok fazla kirlenmiş.’’

    ‘’Her yer pislik içinde kalmış.’’

    Bu şekilde amaca uygun olarak farklı yerlerde pis kelimesi ile beraber kirli sözcüğünü eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

     

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası'nda corona virüs yok mu?

    Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası'nda corona virüs yok mu?

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Kaş, imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha

    Kaş, imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha

    Sıradaki Haber