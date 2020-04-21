Kirli Eş Anlamlısı Nedir? Kirli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Temiz olmayan ve ayrıca pis olan yerler için kirli kelimesi kullanılır. Özellikle hem maddi olarak hem de manevi açıdan temiz kalmak konusunda çok dikkatli davranılmalıdır. Davranılmadığı zaman ise kirli kelimesi ile beraber Türk Dil Kurumu'na göre, ‘pis’ eş anlamlı sözcüğü ele alınır.



Kirli Eş Anlamlısı Nedir?



Kirli eş anlamlısı ile beraber aynı zamanda pis sözcüğünü alternatif şekilde kullanabilirsiniz. Her iki sözcük de aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir ve cümle içerisinde ele alınabilir.



Kirli Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Temiz olmayan nesne ya da insanlar için kirli kelimesi kullanılır. Özellikle maddi açıdan kullanılması ile beraber manevi olarak da mecazi anlamda değerlendirilmektedir.



‘’Elbiseler çok fazla kirlenmiş.’’



‘’Her yer pislik içinde kalmış.’’



Bu şekilde amaca uygun olarak farklı yerlerde pis kelimesi ile beraber kirli sözcüğünü eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.