Kirli Zıt Anlamlısı Nedir? Kirlinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kirli sözcüğü birçok deyim ve atasözünde yer alır. Örneğin kirli çamaşırları ortaya çıkmak deyimi, birinin sırrının ortaya çıkması demektir. Kirli çıkı deyimi ise kendisini fakir gibi gösteren zenginler için kullanılır.



Kirlinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Temiz:



Temiz kelimesi de kirli gibi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir.



Örnekler:



Temiz bir oda. (Gerçek anlam)

Temiz kalpli. (Mecazi anlam)



2- Pak:



Genellikle pirüpak şeklinde kullanılır. Pir, çok pak ise temiz anlamına gelir.



Örnek cümle:



İki saat boyunca odayı temizledik ve sonunda pirüpak hale getirdik.



3- Arı:



Saf ve duru anlamına gelen arı, kirli kelimesinin zıt anlamlısıdır.



Bu köyün suları şehir suları gibi kirli değil, arı.