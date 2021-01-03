Kırmızı Zıt Anlamlısı Nedir? Kırmızının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kırmızı kelime anlamı olarak bir renk belirtme için kullanılmaktadır. Kırmızı renk en canlı renklerden biridir.



Kırmızının Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Kırmızının karşıt anlamı beyazdır. Kırmızı ve beyaz iki karşıt renk olarak kullanılmaktadır. Kırmızı rengin söylendiğinde de karşıtı olan renk beyaz renktir. Örneğin; Ayşe evini kırmızıya boya cümlesinde normal anlamda kullanılmaktadır.



Diğer cümlede ise Ayşe evini kırmızıya boyayınca Ahmet inadına beyaz boya kullandı cümlelerinde bir misilleme söz konusu olduğu için iki renk karşıt anlamları ile kullanılmaktadır. Kırmızının başka karşıt anlamı bulunmamaktadır. Karşıt anlamlı kelimeler bir maddeye isim olduklarında veya bir rengi tanımadıklarında yalnızca bir anlam ifadede etmektedirler. Karşıt anlamları da bir kelime olmaktadır.