Kırşehir Haritası: Kırşehir İlçeleri Nelerdir? Kırşehir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Özellikle Seyfe Gölü (Kuş cenneti) ile ülke çapında önemli bir yere sahip olan Kırşehir, İç Anadolu Bölgesinin en önemli şehirleri içerisinde geliyor. Aynı zamanda sanayileşme ve tarım ile hayvancılık üzerinden düzenli olarak gelişen şehir, her sene nüfus bakımından da artış göstermeye devam etmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kırşehir'in Kaç İlçesi Vardır?



Kırşehir'in toplamda 6 ilçesi bulunmaktadır. Aynı zamanda merkezi de katıldığı zaman toplamda 7 olduğunu söylemek mümkün. İlçeler Kırşehir'in merkez olarak etrafında toplanmış durumda. Aynı zamanda pek çok farklı tarihi eser ve kültürel miras ile beraber değişik ilçeler, turistik açıdan oldukça önemli hale gelmiş görünüyor.



Kırşehir'in Nüfusu Ne Kadar?



Güncel bilgiler doğrultusunda Kırşehir'in nüfusu 242.908 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu nüfusun yaklaşık olarak %82 gibi çok önemli bir miktarı merkezde yaşamaktadır. Yani Kırşehir'de Kırsal kesimde çok fazla yaşam olmadığını dile getirmek mümkün. Ancak hem merkezde hem de ilçelerde her yıl oran açısından nüfusun arttığını söylemek gerekir. Merkez ve ilçelerde ortak şekilde tarım ve hayvancılık ile sanayileşme her geçen gelişmeye devam ediyor.



Kırşehir'in İlçeleri Nelerdir?



Toplamda Kırşehir'in 6 tane farklı ilçesi bulunmaktadır. Tüm ilçeler ele alındığı zaman toplamda 67 mahalle ve 252 köy yer alıyor. Ayrıca 7 ilçe içerisinde 10 tane belediye bulunmaktadır. Kırşehir ilçelerinde şu şekilde sıralamak mümkün;



- Akçakent

- Akpınar

- Boztepe

- Çiçekdağı

- Kaman

- Mucur



Farklı nüfuslara ve yüzölçümüne sahip olan bu 6 ilçe Kırşehir'e bağlı olarak çevresinde yer almaktadır. Özellikle 2020 güncel nüfusa bakıldığında geçen yıla oranla çok da önemli bir artış göstermiş durumda. Düzenli olarak gelişmeye ve daha büyük bir şehir olmaya devam eden Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden biridir.