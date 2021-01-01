Kış Zıt Anlamlısı Nedir? Kışın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kış kelimesinin gerçek anlamı bir mevsim olarak tabir edilmektedir. Kış mevsimi soğuk ve kar yağışı görülen güneşin ısısının daha az hissedildiği ve doğanın uykuda gibi sessiz sedasız olduğu bir ortamı belirtmektedir.



Kışın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Kış zıt anlamlısı olan kelime yazdır. Yaz da bir mevsimi ifade etmektedir. Kış ne kadar soğuk ise yaz mevsimi de o kadar sıcak güneşlenme sürelerinin daha uzun olduğu zamanları göstermektedir. Kışın kelimesi soğuk ve kar yağışını temsil ettiğinden zıt anlamı olan kelimeler arasında en belirgin olanı yaz kelimesidir. İlkbahar da kışın zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir. İlkbahar mevsimi sırasında soğuk hava ihtimali görülebildiği için tam olarak kışın ters anlamı olmamaktadır.