Kıtlık Zıt Anlamlısı Nedir? Kıtlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kıtlık kelimesi, gereksinimi karşılayamayacak nitelikte az olma durumunu anlatır. Bu kelimenin ifade ettiği durumun tam tersi olan durumu ifade etmek için kullanılan kelimeler ise zıt anlamlı kelimeler olarak tanımlanırlar.

Kıtlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kıtlık kelimesi günlük hayatta zaman zaman duymakta olduğumuz bir sözcüktür. Kıtlık kelimesi taşıdığı anlam bakımından kendi içinde büyük bir olumsuzluğu ifade eder. Birde kıtlık kelimesinin ifade ettiği olumsuz durumun tam tersi olan bir durumu ifade etmek için kullanılan kelime yahut kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelere ise zıt anlamlı yani karşıt kelime veya kelimeler denir.

Kıtlık zıt anlamlısı olan iki tane kelime bulunmaktadır. Bunlar; bolluk ve bereket kelimeleridir. Bu kelimeler kıtlık kelimesinin anlattığı durumun tam terdi durumu ifade ederler. Bu yüzden de zıt yani karşıt anlamlı kelimeler olma özelliği barındırırlar.