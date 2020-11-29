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    29.11.2020 - 06:11 |

    Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri geçmişten günümüze intikal eden sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri bazen insanlara ders verilmek amacıyla kullanılsa bile bazen de sadece gerçek ve olağan durumları gözler önüne sermektedir. İnsanların kolay bir şekilde anlayacağı atasözleri de yer almaktadır. Bu atasözlerinde kullanılan kelimeler genel olarak gerçek anlamlarında kullanılırlar. Kız evi naz evi atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklamasını derledik.

    Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Bu atasözümüzde ise kullanılan kelimeler gerçek anlamlarındadır. Atasözünde yer alan naz kelimesi ise bir duyguyu yansıtmaktadır. Naz kelimesinin anlamına bakıldığında ise kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

    Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklamasına bakıldığında Kız çocuk, bir anne baba yani ebeveynler için daha farklıdır. Bundan dolayı kızları istenmeye gelindiği an nazlı olurlar ve şartlarının yerine getirilmesini isterler.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kızlarına görücü gelen insanların, gönüllerini güzel etmesini isterler. Eğer bu şartlar gerçekleşmezse kırılırlar. Bundan dolayı kız tarafının nazına katlanmak gerekmektedir.

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