Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözümüzde ise kullanılan kelimeler gerçek anlamlarındadır. Atasözünde yer alan naz kelimesi ise bir duyguyu yansıtmaktadır. Naz kelimesinin anlamına bakıldığında ise kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve şeklinde karşımıza çıkmaktadır.



Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Kız Evi Naz Evi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklamasına bakıldığında Kız çocuk, bir anne baba yani ebeveynler için daha farklıdır. Bundan dolayı kızları istenmeye gelindiği an nazlı olurlar ve şartlarının yerine getirilmesini isterler.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Kızlarına görücü gelen insanların, gönüllerini güzel etmesini isterler. Eğer bu şartlar gerçekleşmezse kırılırlar. Bundan dolayı kız tarafının nazına katlanmak gerekmektedir.