Kızlar yine erkekleri geçti

20 Haziran’da düzenlen sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı; bir önceki yıla göre öğrenci sayısında yaklaşık yüzde 43 artış olduğu görüldü. Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerinden toplam 90 sorunun yer aldığı sınavda, 181 öğrenci 500 tam puan aldı. Geçen yıl tam puan alan öğrenci sayısı 565 olmuştu. Şampiyon sayısındaki azalma, 2020 LGS’nin geçmiş yıllardan daha zor bir sınav olduğunu ortaya koydu. MEB, “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nu yayınladı. Öğrencilerin sınavda gösterdiği başarı ve alt testlerde elde edilen dağılımlarla ilgili bilgilerin yer aldı raporda illere ve okul türlerine göre başarı oranları paylaşılmadı. Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

- Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı 10,21 ile Fen Bilimleri’nde, en düşük başarıyı ise 4,89 ile Matematik’te gösterdi.

- Türkçe’de doğru cevap sayısı ortalaması 10,00 olarak hesaplandı. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 6,39 ve Yabancı Dil’de ise 3,53 oldu.

- Öğrencilerin yüzde 7,85’i, 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,29 ile 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

Okul notuyla paralel

- Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkeklerden daha başarılı oldu.

- Raporda öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Öğrencilerin merkezi sınav puanlarında anne ve baba eğitim düzeylerine göre 120 puana varan farklar oldu.

- Sınav sonuçları merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi.

- Yapılan analizlerde, sınav kapsamı daraltılmasına rağmen alt testlerin güvenilir sonuçlar sağladığı ve soruların yeterli özellikleri gösterdiği belirlendi.