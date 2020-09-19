Kocaeli Haritası: Kocaeli İlçeleri Nelerdir? Kocaeli İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra gelişmiş en büyük şehirdir. 3.623 km2’lik alana sahip şehirde kilometrekare başına 539 kişi düşüyor. Büyükşehir belediyesi statüsünde olan ilin ayrıca 12 ilçesi bulunuyor.



Kocaeli’nin Nüfusu Kaçtır?



Kocaeli’nin nüfusu 2019 verilerine göre 1.953.035 kişidir. Nüfus, 2018 yılına göre 46.644 kişi artmıştır. Nüfusun 988.098 (%50,59)’u erkek, 964.937 (%49,41)’i de kadındır. Nüfus artış oranı %2,45’dir.



Şehrin en kalabalık ilçesi 382.166 (,57) nüfusuyla Gebze, nüfus en az ilçe de 50.551(%2,59) kişiyle Dilovasıdır. Kocaeli’nin yıllara göre nüfusu şöyledir;



2011: 1.601.720 (% 2.67)

2012: 1.634.691 (% 2.06)

2013: 1.676.202 (% 2.54)

2014: 1.722.795 (% 2.78)

2015: 1.780.055 (%3.32)

2016: 1.830.772 (% 2.85)

2017: 1.883.270 (% 2.87)

2018: 1.906.391 (% 1.23)

2019: 1.953.035 (% 2.45)

2020: 1.993.723 (tahmini veri)



Kocaeli’nin Kaç İlçesi Vardır?

Kocaeli’nin büyükşehir belediyesi ile birlikte 12 ilçesi bulunuyor.



Kocaeli’nin İlçeleri Nelerdir?

Kocaeli’nin 12 ilçesi bulunuyor. Gebze, İzmit, Darıca, Körfez, Gölcük, Derince, Çayırova, Kartepe, Başiskele, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kocaeli’ye bağlı ilçelerdir. Nüfus olarak en kalabalık ilçeler Gebze ve İzmit’tir.



Gebze’nin bütün ilçelerinin denize kıyısı bulunuyor. Sadece Kartepe ilçesinin Sapanca Gölü’ne kıyısı vardır. Kandıra ve Kartepe dışında diğer ilçelerin hepsinin İzmit Körfezine kıyısı vardır. Kandıra ilçesinin Karadeniz’e kıyısı bulunuyor.



Gebze ekonomisi ve sanayisi bakımından Kocaeli’nin en gelişmiş ve yoğun ilçesidir. Ekonomisi en güçlü ve zengin ilçedir. Çimento, otomotiv ve metal sanayi ilçenin önemli gelir kaynağıdır. Marmara Bölgesinin doğusunda ve İzmit Körfezinin kuzey kesiminde yer alır.



İzmit, sürekli adı Kocaeli ile karıştırılan merkez ilçedir. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesinin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alır. Pişmaniyesiyle ünlü bir ilçedir. Maşukiye Kirazlı Yaylası, stresten kaçmak ve huzur bulmak isteyenler için cazibe merkezidir.