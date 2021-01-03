Kolay Zıt Anlamlısı Nedir? Kolayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kolay kelimesi, kişinin karşısına pek çok kez çıkan kelimelerin içerisinde bulunur. Bununla beraber kolay kelimesinin kendine göre bir zıt anlamı da bulunmaktadır. Kolay kelimesinin zıt anlamı, kelimenin tam tersi bir anlama sahiptir. Bununla beraber kolay kelimesinin zıt anlamına dair bilgi vermek ve örneklendirmek kelimenin daha kolay anlaşılması açısından önemli olacaktır.



Kolayın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Kolay kelimesi, günlük hayatta sık bir şekilde kullanılan kelimelerin içerisinde bulunmakla beraber zıt anlamı da çok sıklıkla kullanılır. Kolay kelimesinin zıt anlamı; zordur. Zor kelimesi de pek çok durumu ifade etmek açısından sıklıkla kullanılmaktadır. Kolay ve zor kelimesine aşağıdaki gibi örnek vermek doğru olacaktır;



- Kolay sorular, zor sorulardan daha fazlaydı.