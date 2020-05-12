Konteyner Ölçüleri Ve Tipleri Nelerdir? Standart Konteyner Boyutları

Dayanıklı ve uzun ömürlü olmasından dolayı taşımacılıkta konteyner tercih edilmektedir. Kolay doldurulup boşaltılabilen konteyner, kullanım kolaylığı sunmaktadır. Sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasından dolayı içindeki yük dış etkenlerden korunmaktadır. Hasar riski son derece az olmakla birlikte yüklerin bozulma riski ortadan kalkmaktadır.



Konteyner Ölçüleri ve Tipleri Nelerdir?



Bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara götürülmesi, farklı çeşitlere sahip konteyner ile olmaktadır. Genel yükler için standart konteyner tasarlanmaktadır. Yük ağır tonaj veya azsa, standart konteyner kullanılmalıdır. Uzunluk 6 metreyken, en ve yükseklik 2,35 metre olmaktadır. 25-30 ton arasında yük taşımak mümkündür. Üstü açık ve branda ile örtülü olan konteyner tipiyse, open top konteynerdir.



Gıda taşıması yapılacaksa, taşınacak olan gıdanın bozulmaması için belirli bir ısı derecesini koruyan soğutmalı konteyner kullanılmaktadır. Yolculuk esnasında bozulması mümkün olan fındık gibi kuru yemişler için havalandırmalı konteyner uygundur. Havalandırmalı konteynerde doğal hava dolaşımı sağlanmaktadır. Taşıyıcı özelliklere sahip olan tank konteyner, tank ile çerçeveli bir profile sahiptir.



Standart Konteyner Boyutları Nasıldır?



Her çeşit kuru yükün taşınması, standart konteyner ile yapılmaktadır. Her ne kadar ölçüleri genelde 20' ve 40' olsa da son dönemde 54' uzunlukta standart konteynerler de tercih edilmektedir. Çelik malzemeden üretilmiş olan standart konteyner, soğutma gerektirmeyen kuru yükler için son derece uygundur. Ön ve arka tarafında kapı mevcut olup diğer kısımlar da kapalıdır.



Ambalajlı kuru gıdaların yanı sıra tekstil ürünleri de standart konteyner ile taşınmaktadır. Standart konteynerde dış ölçüler sabit olsa da yükseklikler farklı olmaktadır. İki kapısından sadece bir tanesi dışa doğru açılmakta olup su ve hava geçirmez özelliklere sahiptir. Standart konteynerin imali için genellikle çelik ve alüminyum tercih edilmektedir. Çelikten imal edilmiş olan konteynerin yükleme kapasitesi çeliğin ağır olmasından dolayı daha azdır.